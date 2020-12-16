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Secretaria de Obras

Secretário de Obras da Prefeitura de Vitória vai assumir pasta em Cariacica

Weverton Santos Moraes assumiu secretaria em Vitória após exoneração de Sérgio Sá (PSB). Em 2021, vai assumir a mesma pasta em Cariacica, a convite de Euclério Sampaio (DEM)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 18:33

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 18:33

Secretário de Obras Weverton Moraes
Secretário de Obras da Prefeitura de Vitória, Weverton Moraes Crédito: Facebook
A Secretaria Municipal de Obras de Cariacica será comandada a partir de janeiro de 2021 pelo atual secretário de Obras de Vitória, Weverton Santos Moraes. O advogado assumiu a pasta na Capital após a exoneração de Sérgio Sá (PSB)  além de vice-prefeito ele era também secretário , em fevereiro deste ano, e segue, no ano que vem, para o primeiro escalão da administração do prefeito eleito de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM).
Moraes é o terceiro secretário confirmado pelo demista. Na terça-feira, foi anunciado que os secretários municipais José Roberto Martins Aguiar, da Educação, e Carlos Renato Martins, de Finanças, vão permanecer no cargo após a troca de comando na prefeitura. 
O futuro secretário de Cariacica afirmou que foi procurado por Euclério devido ao seu perfil técnico. "Não sou filiado a partidos políticos, sou técnico. Em Vitória, tive grandes oportunidades de mostrar meu serviço, como, por exemplo, na obra da Avenida Vitória", disse à reportagem.
A dedicação no momento, no entanto, permanece na Capital. De acordo com Moraes, mesmo aceitando o convite para ir para Cariacica no ano que vem, ele ainda não pegou informações com a equipe de transição e não pensou em prioridades. "Estou focado em terminar meu trabalho no mandato do Luciano Rezende (Cidadania). Ainda temos entregas a fazer até o fim de dezembro", pontuou.

Correção

16/12/2020 - 6:21
Na primeira versão desta publicação, a reportagem informava, no título e no texto, que Weverton Santos Moraes era secretário interino de Obras de Vitória. Mas, desde 19 de fevereiro, ele foi efetivado no cargo. A informação foi corrigida. 

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