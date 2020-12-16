Secretário de Obras da Prefeitura de Vitória vai assumir pasta em Cariacica

O futuro secretário de Cariacica afirmou que foi procurado por Euclério devido ao seu perfil técnico. "Não sou filiado a partidos políticos, sou técnico. Em Vitória, tive grandes oportunidades de mostrar meu serviço, como, por exemplo, na obra da Avenida Vitória", disse à reportagem.

A dedicação no momento, no entanto, permanece na Capital. De acordo com Moraes, mesmo aceitando o convite para ir para Cariacica no ano que vem, ele ainda não pegou informações com a equipe de transição e não pensou em prioridades. "Estou focado em terminar meu trabalho no mandato do Luciano Rezende (Cidadania). Ainda temos entregas a fazer até o fim de dezembro", pontuou.