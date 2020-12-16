Secretário de Obras da Prefeitura de Vitória vai assumir pasta em Cariacica

A Secretaria Municipal de Obras de Cariacica será comandada a partir de janeiro de 2021 pelo atual secretário de Obras de Vitória, Weverton Santos Moraes. O advogado assumiu a pasta na Capital após a exoneração de Sérgio Sá (PSB) além de vice-prefeito ele era também secretário , em fevereiro deste ano, e segue, no ano que vem, para o primeiro escalão da administração do prefeito eleito de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM).
Moraes é o terceiro secretário confirmado pelo demista. Na terça-feira, foi anunciado que os secretários municipais José Roberto Martins Aguiar, da Educação, e Carlos Renato Martins, de Finanças, vão permanecer no cargo após a troca de comando na prefeitura.
O futuro secretário de Cariacica afirmou que foi procurado por Euclério devido ao seu perfil técnico. "Não sou filiado a partidos políticos, sou técnico. Em Vitória, tive grandes oportunidades de mostrar meu serviço, como, por exemplo, na obra da Avenida Vitória", disse à reportagem.
A dedicação no momento, no entanto, permanece na Capital. De acordo com Moraes, mesmo aceitando o convite para ir para Cariacica no ano que vem, ele ainda não pegou informações com a equipe de transição e não pensou em prioridades. "Estou focado em terminar meu trabalho no mandato do Luciano Rezende (Cidadania). Ainda temos entregas a fazer até o fim de dezembro", pontuou.
Correção
16/12/2020 - 6:21
Na primeira versão desta publicação, a reportagem informava, no título e no texto, que Weverton Santos Moraes era secretário interino de Obras de Vitória. Mas, desde 19 de fevereiro, ele foi efetivado no cargo. A informação foi corrigida.