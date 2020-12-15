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Primeiro escalão

Euclério vai manter dois secretários de Juninho na Prefeitura de Cariacica

Os secretários municipais José Roberto Martins Aguiar, de Educação, e Carlos Renato Martins, de Finanças, vão permanecer nos cargos por escolha do prefeito eleito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2020 às 17:19

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 17:19

José Roberto Martins Aguiar e Carlos Renato Martins, secretários municipais que continuaram nos cargos em Cariacica
José Roberto Martins Aguiar e Carlos Renato Martins, secretários municipais que continuam nos cargos em Cariacica Crédito: Montagem/Prefeitura de Cariacica
Pelo menos duas secretarias municipais de Cariacica não vão passar por troca de comando com a chegada do novo prefeito eleito, Euclério Sampaio (DEM), em 2021. Na tarde desta terça-feira (15), o demista confirmou para A Gazeta que os secretários municipais do atual prefeito Juninho (Cidadania), José Roberto Martins Aguiar, da Educação, e Carlos Renato Martins, de Finanças, vão permanecer no cargo durante sua gestão. Os dois nomes são os primeiros confirmados no primeiro escalão da administração que se inicia no próximo ano.
Quanto às outras pastas, o novo prefeito afirma que está sendo "muito criterioso" e, por isso, ainda não decidiu outros nomes. A transição no município é coordenada pelo prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), que também trabalha na equipe do prefeito eleito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos). 
Gilson Daniel diz que auxilia apenas sobre a troca de informações entre as equipes de transições. Quanto ao secretariado, afirma que "não é com a equipe de transição e, portanto, só o prefeito pode falar sobre o assunto". 
Carlos Renato é secretário de Finanças desde o início do primeiro mandato de Juninho (Cidadania), em 2013. Já José Roberto foi nomeado titular da pasta da Educação em abril de 2018. Os dois foram procurados por Euclério nas últimas semanas, e aceitaram o convite para continuar nas cadeiras. 
O prefeito eleito não comentou a escolha dos nomes, confirmou apenas que os dois "são as únicas decisões já tomadas até o momento." O anúncio de mais secretários deve acontecer mais perto do dia da posse, em janeiro. "Estou muito criterioso quanto a isso, então acredito que só vamos decidir mais para frente, quando estiver bem perto do dia da posse", finalizou o demista.

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