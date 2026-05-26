Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/05/2026

A terça-feira favorecerá quem conseguir equilibrar ambição, autocuidado e inteligência emocional Crédito: Imagem: T.Den_Team | Shutterstock

A terça-feira trará uma energia de amadurecimento, crescimento pessoal e necessidade de rever padrões emocionais. Algumas cartas do tarot apontam reconhecimento, prosperidade e expansão, enquanto outras alertam para conflitos, excessos emocionais e necessidade de desapego. O dia favorecerá quem conseguir equilibrar ambição, autocuidado e inteligência emocional.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Eremita

O dia favorecerá a introspecção, o silêncio e a necessidade de desacelerar do ariano Crédito: Imagem: Milanana | Shutterstock

Segundo a carta “O Eremita”, o dia favorecerá a introspecção , o silêncio e a necessidade de desacelerar um pouco a mente e as emoções. No amor, você poderá sentir vontade de se afastar de confusões para entender melhor seus sentimentos. Na carreira, agir com mais estratégia e observação será mais inteligente do que exposição excessiva. A saúde emocional melhorará quando você respeitar seus momentos de descanso e solitude. Entre amigos, você tenderá a preferir conversas mais profundas e verdadeiras.

Touro — 8 de Ouros

O dia favorecerá o crescimento gradual, a dedicação e o reconhecimento dos esforços do taurino Crédito: Imagem: Milanana | Shutterstock

A carta “8 de Ouros” mostra que o dia favorecerá o crescimento gradual, a dedicação e o reconhecimento pelo seu esforço. No amor, atitudes maduras e constantes fortalecerão vínculos importantes. Na carreira, seu empenho tenderá a gerar resultados positivos e oportunidades de crescimento. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre produtividade e descanso. Entre amigos, haverá aproximação com pessoas que compartilham objetivos parecidos com os seus.

Gêmeos — A Imperatriz

O geminiano estará mais magnético, criativo e emocionalmente conectado consigo mesmo Crédito: Imagem: Milanana | Shutterstock

A carta “A Imperatriz” indica que você estará mais magnético(a), criativo(a) e emocionalmente conectado(a) consigo e com as pessoas ao redor. No amor, o dia favorecerá romance , autoestima elevada e relações mais afetuosas. Na carreira, criatividade e sensibilidade o(a) ajudarão a se destacar positivamente. A saúde melhorará quando você desacelerar a rotina e cuidar mais do corpo e da mente. Entre amigos e família, sua presença será acolhedora e inspiradora.

Câncer — 3 de Ouros

O dia favorecerá o trabalho em equipe, o reconhecimento e a construção de projetos do canceriano Crédito: Imagem: Milanana | Shutterstock

Segundo a carta “3 de Ouros”, o dia favorecerá o trabalho em equipe, o reconhecimento e a construção de projetos importantes. No amor, diálogo e parceria serão fundamentais para fortalecer relações. Na carreira, trocas profissionais e ajuda de pessoas próximas poderão abrir portas interessantes. A saúde melhorará quando você evitar a sobrecarga e dividir responsabilidades. Entre amigos, o clima será colaborativo e repleto de apoio mútuo.

Leão — 6 de Paus

O dia do leonino favorecerá vitórias, reconhecimento e aumento da autoestima Crédito: Imagem: Milanana | Shutterstock

A carta “6 de Paus” indica que o dia favorecerá vitórias, reconhecimento e aumento da autoestima. No amor, você tenderá a receber mais atenção e valorização emocional. Na carreira, conquistas importantes poderão trazer sensação de orgulho e crescimento profissional. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre ambição e descanso. Entre amigos, sua presença será admirada e muito celebrada.

Virgem — Ás de Ouros

O dia do virginiano trará oportunidades importantes, crescimento e estabilidade em diferentes áreas da vida Crédito: Imagem: Milanana | Shutterstock

Segundo a carta “Ás de Ouros”, o dia trará oportunidades importantes, crescimento e estabilidade em diferentes áreas da vida. No amor, relações poderão ganhar mais segurança e planos. Na carreira, novos projetos ou ganhos financeiros tenderão a surgir de forma positiva. A saúde melhorará quando você organizar melhor sua rotina e respeitar seus limites físicos. Entre amigos, boas notícias poderão fortalecer vínculos importantes.

Libra — O Diabo

O libriano deverá evitar pessoas que alimentam negatividade ou conflitos constantes Crédito: Imagem: Milanana | Shutterstock

A carta “O Diabo” alerta para excessos emocionais, relações desgastantes e padrões difíceis de quebrar. No amor, será importante observar ciúmes, dependências emocionais ou situações tóxicas que estejam drenando sua energia. Na carreira, será preciso ter cuidado com ambientes pesados e decisões impulsivas motivadas pela ansiedade. A saúde emocional pedirá mais equilíbrio e menos autossabotagem. Entre amigos, você deverá evitar pessoas que alimentam negatividade ou conflitos constantes.

Escorpião — 5 de Paus

O dia poderá trazer situações que exigirão mais paciência emocional do escorpiano Crédito: Imagem: Milanana | Shutterstock

Segundo a carta “5 de Paus”, o dia poderá trazer conflitos, irritações e disputas de opinião que exigirão mais paciência emocional. No amor, pequenas divergências poderão ganhar proporções maiores se faltar diálogo e compreensão. Na carreira, desafios exigirão jogo de cintura para lidar com pessoas difíceis. A saúde pedirá atenção ao estresse e ao excesso de tensão acumulada. Entre amigos, você deverá evitar competições e discussões desnecessárias.

Sagitário — 9 de Copas

O dia do sagitariano favorecerá realização emocional, satisfação pessoal e sensação de equilíbrio interno Crédito: Imagem: Milanana | Shutterstock

A carta “9 de Copas” indica que o dia favorecerá realização emocional, satisfação pessoal e sensação de equilíbrio interno. No amor, haverá espaço para momentos felizes, romantismo e leveza emocional. Na carreira, boas notícias ou reconhecimento tenderão a aumentar sua confiança. A saúde melhorará quando você valorizar os pequenos prazeres da rotina e desacelerar a autocobrança. Entre amigos e família, o clima será acolhedor e cheio de alegria.

Capricórnio — 8 de Copas

O dia do capricorniano favorecerá desapegos importantes Crédito: Imagem: Milanana | Shutterstock

Segundo a carta “8 de Copas”, o dia favorecerá desapegos importantes e necessidade de deixar para trás situações que já não fazem sentido. No amor, você poderá perceber que alguns padrões emocionais precisam mudar para existir mais felicidade. Na carreira, a terça-feira pedirá coragem para buscar caminhos mais alinhados aos seus objetivos reais. A saúde emocional melhorará quando você aceitar encerramentos sem resistência. Entre amigos, algumas conexões poderão naturalmente perder espaço.

Aquário — 5 de Espadas

O aquariano deverá escolher melhor suas batalhas e preservar sua paz Crédito: Imagem: Milanana | Shutterstock

A carta “5 de Espadas” alerta para desgaste emocional, conflitos e discussões desnecessárias. No amor, insistir em ter razão poderá gerar afastamentos e mágoas difíceis de resolver. Na carreira, será importante agir com diplomacia para evitar ambientes tensos e competitivos. A saúde emocional poderá oscilar se você acumular irritação e frustração em silêncio. Entre amigos, deverá escolher melhor suas batalhas e preservar sua paz.

Peixes — 10 de Ouros

O dia do pisciano favorecerá estabilidade, prosperidade e fortalecimento das relações pessoais Crédito: Imagem: Milanana | Shutterstock