Governo do ES não dará abono para servidores estaduais em 2020

Palácio Anchieta, sede do governo do Estado: servidores não terão abono Crédito: Carlos Alberto Silva

Por nota, o governo do Estado informou "que a Lei Complementar Federal Nº 173, de 27 de maio de 2020, estabelece uma série de medidas aos Estados e municípios para contingenciamento de despesas com pessoal, dentre elas a proibição de pagamento de abono a servidores. As vedações impostas pela lei têm efeito até 31 de dezembro de 2021".

No artigo 8, a lei proíbe a criação ou o aumento de "auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza" até o fim do próximo ano.

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