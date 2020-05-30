Socorro a Estados e municípios: vetos de Bolsonaro devem ser mantidos

Todos já estão enxergando de forma mais clara e consciente as dificuldades econômicas e fiscais que estamos atravessando, e a necessidade de manter esses vetos. Nosso sonho era dar reajustes para todos, mas os números mostram que não temos condições. É com dor no coração, mas estamos tendo coragem de fazer o enfrentamento agora. Essa é uma decisão que demonstra responsabilidade. E a base do governo no Parlamento está muito consolidada e atuará de forma responsável. Claro que ninguém produz um texto desse com sorriso no rosto. É duro! A gente reconhece, mas é preciso ter discernimento e, se mais na frente for o caso, podemos fazer a revisão do texto.