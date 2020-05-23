Os recados deixados pelo governo do ES com o plano de contingenciamento

Já em relação aos cortes com pessoal há espaço para acontecer. Até agora o enxugamento das despesas não passou por aí, a não ser com situações como proibição de horas extras. A demissão de comissionados, por exemplo, não foi incluída nos cálculos.

O que precisa ficar muito claro em relação ao uso do dinheiro desses fundos é que mais do que nunca eles devem ser aplicados de forma eficiente. Não pode haver espaço para decisões equivocadas, nem para projetos mal planejados e que não ofereçam retorno à sociedade.