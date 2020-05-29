Congelamento de salário de servidor trará economia de R$ 1 bi para o ES

Dinheiro: alívio no caixa de prefeitura e governos com cortes de despesas Crédito: Pixabay

Para além do socorro federal com repasses de recursos e suspensão de dívidas com Estados e municípios, o projeto sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta quinta-feira (28) trará uma significativa redução dos gastos com pessoal. Pela lei, os entes que aderirem ao socorro ficarão proibidos de conceder reajuste aos servidores públicos até o final 2021.

O número leva em conta uma projeção de crescimento médio da folha de pagamento dos servidores estaduais de 5,9% em três anos (2020 a 2022) na comparação com a folha de 2019, uma vez que reajustes só poderiam ser dados novamente em 2022, mas tendo como base a folha de 2019. No ano passado, o governo do Estado gastou quase R$ 7,5 bilhões apenas para pagar o funcionalismo.

A lei veda aumento de salário e de outras despesas obrigatórias para esses entes por um ano e meio. A exceção são aumentos relacionados a ações ligadas à calamidade até dezembro deste ano ou pagamento de bônus para profissionais de saúde e assistência social no enfrentamento da pandemia do coronavírus . Esses servidores, no entanto, também não poderão ter reajustes.

O presidente da Associação Capixaba dos Municípios (Amunes), Gilson Daniel, disse que há 135 mil servidores municipais no Espírito Santo e que o congelamento de salários não é o melhor formato para conter gastos.

"A Lei de Responsabilidade Fiscal já tem essas proibições: municípios que atingirem o limite de alerta já não poderiam dar melhorias salariais e os demais poderiam conceder aumento. Após a pandemia, com a melhora da economia, acreditamos que alguns conseguiriam, sim, dar aumentos salariais", disse em vídeo divulgado nesta quarta (27).

A proibição de reajustes foi uma contrapartida criada pela equipe econômica no projeto para que os governos não usem o dinheiro do socorro que será enviado pelo governo federal para promover uma ampliação de benefícios e de gastos em meio à queda na arrecadação.

O tamanho final desse alívio fiscal, na avaliação o secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, vai depender de uma análise mais profunda, levando em conta o que foi vetado no projeto. Ele ressaltou, porém, que essa é uma medida importante.

"Nós temos que entender que essa é a maior crise econômica dos últimos tempos. Talvez a nossa geração não tenha visto crise da magnitude dessa, que está apenas começando. Então toda a sociedade vai precisar dar sua parcela de contribuição para que sejam mantidos os serviços públicos com qualidade e ajudemos a salvar a vida das pessoas. É uma medida necessária", diz.

MAIS MEDIDAS DE ECONOMIA DE RECURSOS

O governo também anunciou redução da jornada e salário de metade dos profissionais terceirizados do Poder Executivo em até 70% e por três meses. Só isso deve representar uma economia de R$ 30 milhões

Também foi determinado pelo governador a redução de despesas com aluguel de imóveis e locação de veículos, através de renegociação de contratos, e a suspensão daquelas contratações consideradas não essenciais. Esse esforço, aliás, também se dá em outros Poderes, conforme diz Rogélio: