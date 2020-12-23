"O governo do Estado tem uma dívida social muito grande com Cariacica"

O prefeito eleito para administrar Cariacica pelos próximos quatro anos, Euclério Sampaio (DEM), tem falado desde a campanha sobre parcerias com os governos estadual e federal para cumprir boa parte do que prometeu. Entres as promessas estão reurbanizar a orla de Porto de Santana, asfaltar 100% das ruas até 2024, criar um cerco inteligente com videomonitoramento e trocar toda a iluminação do município por lâmpadas de LED.
Faltando poucos dias para a posse, a ser realizada em 1º de janeiro, o prefeito eleito conversou com A Gazeta sobre prioridades e como pretende conseguir recursos, tendo em vista que o Estado enfrenta um momento de queda de arrecadação, resultado da pandemia de Covid-19, e que todos os demais prefeitos eleitos também contam com verbas do governo estadual.
"O governo estadual tem uma dívida social muito grande com Cariacica, diferente das demais cidades. Cariacica tem necessidade de grandes obras na área de infraestrutura e uma arrecadação baixa. Acho que está na hora de começar a pagar essa dívida e é o que tem sido feito. Isso é tão verdade que o governo está investindo milhões no saneamento básico e outras obras estruturantes que serão feitas a partir do ano que vem", pontuou.
Entre suas principais preocupações está o cenário da saúde pública municipal, área que concentra a maior quantidade de reclamações dos cariaciquenses. O demista garante, no entanto, que já tem medidas para estender o atendimento das unidades de saúde das 19h para as 22h, digitalizar os prontuários e a marcação de consultas. Tudo será anunciado na primeira semana de seu mandato.
Além disso, afirma que vai realizar o concurso público para montar a Guarda Municipal ainda em janeiro e que já conseguiu a doação de 150 pistolas para serem usadas pelos guardas que atuarão nas ruas do município.
Quais serão as primeiras ações que o senhor pretende tomar a partir da posse? O que será prioridade nesse primeiro momento da sua gestão?
Eu quero conclamar o povo, as lideranças políticas, o governo e empresários para juntos governarmos a cidade. Quero anunciar algumas medidas na área da saúde, segurança, educação, mas quero anunciar apenas no primeiro dia útil. Meu intuito é governar a cidade a muitas mãos, a prefeitura receber a todos e ouvir a todos. Não vou criar mais conselhos, a prefeitura já tem conselhos municipais, a questão é ouvir efetivamente todos que procurarem a prefeitura para conversar.
Estamos vivenciando a pandemia de Covid-19 e saúde é a principal reclamação dos moradores de Cariacica. No plano de governo e durante a campanha, o senhor prometeu que vai digitalizar os prontuários e o sistema de marcação de consultas para acabar com as filas. Como pretende fazer isso e em quanto tempo?
Vou anunciar na primeira semana de governo medidas para começar, primeiro, a estender o atendimento das unidades de saúde até 22h. Para o tratamento de Covid-19, a transição está analisando uma unidade de saúde para ser especializada, para não misturar as populações. Vamos, também, interligar as unidades para que as consultas sejam feitas de forma on-line, já temos medidas, mas vamos anunciar tudo no primeiro dia útil.
Como o senhor pretende lidar com a pandemia? Defende a flexibilização da abertura do comércio? Qual a sua opinião sobre a vacinação, deve ser obrigatória?
Primeiro passo é ouvir as autoridades sanitárias, preservando a vida em primeiro lugar e, em segundo, o emprego. Em primeiro lugar é preservar a vida. Sobre a vacina, acredito que deveria ser, sim, obrigatória, quer dizer, não pode obrigar um cidadão a se vacinar, mas se ele não se vacina ele não deveria ter atendimento na saúde pública. Se foi uma escolha pessoal, tem que lidar com a responsabilidade. Se ele escolhe não se vacinar, vai continuar espalhando a doença e isso é inaceitável.
"Cidadão que escolhe não se vacinar não deveria ter atendimento na saúde pública. Se foi uma escolha pessoal, tem que lidar com a responsabilidade."
Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, o senhor prometeu reformar todas as escolas da rede municipal “imediatamente” após assumir o cargo de prefeito. Disse, ainda, que o dinheiro para isso já estaria garantido. Que diagnóstico fez sua equipe de transição após ter contato com a realidade financeira do município? De onde virá esse dinheiro? Vai dar para reformar todas as escolas? Quando?
Temos o planejamento para a reforma, a secretaria de Educação já está indo de vento em popa, até por isso vou manter o mesmo secretário no cargo. Por que mudar o que está funcionando? O plano existe e, pelo que sei, o dinheiro também. O que pode acontecer é alguém impugnar a licitação. Mas o interesse existe, a transição está confirmando e saberei tudo em breve. Ainda não vou responder quando, mas o interesse existe.
O senhor também prometeu aumentar o número de vagas na Educação. Como e quando? Seria com contratação de mais professores e construção de novas unidades? Mas se já vai reformar todas as escolas, como conseguirá mais verba?
Tudo que ajude a aumentar as vagas será feito. Novas unidades, novos professores, aumentar uma unidade que já existe, construir mais salas para caber mais alunos, por exemplo. Vamos buscar a maneira mais eficiente, mais rápida e econômica para zerar a fila de espera o mais rápido possível. Estamos analisando na transição. Não tenho ainda a resposta de qual medida será feita, mas estamos estudando para escolher mais de uma e alcançar o objetivo.
O senhor esteve com o governador e conta com o apoio do Estado para cumprir muitas das suas promessas de campanha, como asfaltar 100% das ruas até 2024, reurbanização da orla de Porto de Santana e a construção do Hospital Geral. Qual dessas propostas é a prioridade no diálogo com o governo?
Todas elas são prioridades. O governo vai se empenhar muito neste ano de 2021, como tem se empenhado, na conclusão do Hospital Geral. Vai ajudar Cariacica no que for possível, tanto na área da segurança, da saúde, da educação. É um governo que vai investir no social, Tenho confiança na parceria do governo estadual e federal.
Mas assim como o senhor, muitos prefeitos contam com essa parceria e não tem dinheiro para todo mundo, principalmente neste momento de queda de arrecadação. Como tem tanta confiança?
Eu vou fazer minha parte, aumentar a arrecadação do município. Sempre fui parceiro do governador, e acredito que o governo estadual tem uma dívida social muito grande com Cariacica, diferente das demais cidades. Cariacica tem necessidade de grandes obras na área de infraestrutura e uma arrecadação baixa, acho que está na hora de começar a pagar essa dívida e é o que tem sido feito. Isso é tão verdade que o governo está investindo milhões no saneamento básico e outras obras estruturantes que serão feitas a partir do ano que vem.
"A Secretaria de Educação está indo de vento em popa. Até por isso vou manter o secretário no cargo. Por que trocar o que está funcionando?"
Campanha Euclério Sampaio
Cariacica tem um papel importante para integração entre as prefeituras da Região Metropolitana da Grande Vitória. Ações em conjunto para melhoria da região já foram prometidas por outros prefeitos. Mas as ações foram pequenas e pouco perceptíveis. Na sua gestão, como será o relacionamento com os outros prefeitos? O que o senhor avalia que pode ser feito em conjunto com as demais cidades?
Muita coisa pode ser feita em conjunto, na área da segurança, da infraestrutura e transporte, por exemplo. Não adianta melhorar Cariacica se Vitória não melhorar. Ou o contrário. Tem que ser ações conjuntas para fluir o trânsito, todos terem a Guarda Municipal para formar a Guarda Metropolitana, lutar pelo aquaviário que depende de todos. Ainda não temos conversas oficiais porque ainda não tomamos posse. Estamos conversando para que a região metropolitana, de fato, exista.
Há algo a ser feito, pela Prefeitura de Cariacica, para resolver a questão da mobilidade, por exemplo, já que há um gargalo entre Cariacica e Vitória e também com Vila Velha?
Tudo pode ser feito em parceria com as demais prefeituras e com o governo do Estado. As cidades podem investir no sistema aquaviário, que pode auxiliar todas as cidades. No encontro com Casagrande também falamos sobre a finalização da Segunda Ponte.
Qual será o principal desafio neste primeiro momento? Qual é sua maior preocupação?
Honrar cada voto que eu recebi e fazer o melhor para o povo. A área da saúde é, principalmente, o maior clamor da população de Cariacica. Inicialmente é a maior preocupação, a cidade precisa melhorar em tudo, muito foi feito e ainda há o que fazer. Preocupa também a baixa arrecadação, mas nós temos que ver uma forma de diminuir o custeio para aumentar sem aumentar os impostos.
O senhor falou de cortar o custeio, considerando a arrecadação baixa da cidade. O senhor pretende cortar quantos cargos comissionados? Vai reduzir secretarias?
A transição está estudando o que pode ser feito de cortar custeio, se pode, onde pode e quando pode. O importante é aumentar a arrecadação sem aumentar impostos.
Como fazer isso?
Recadastramento de imóveis, criar programas de incentivo ao emprego, incentivar os moradores a ajudar a administração municipal. Quero conclamar a população em favor do nosso povo
"Não adianta melhorar Cariacica se Vitória não melhorar. Ou o contrário. Estamos conversando para que a região metropolitana, de fato, exista"
Uma das propostas mais repetidas pelo senhor era a da formação de uma Guarda armada. Quando o senhor pretende realizar isso? Pretende fazer um concurso?
O concurso já foi iniciado, estou pedindo à prefeitura para agilizar o concurso. No início não vão ser muitas vagas, o que foi aberto foram 50 vagas. Esse concurso para as 50 vagas já estava previsto e aprovado, antes da pandemia, por isso temos autorização para preencher essas 50 vagas mesmo com a proibição de concursos na pandemia. O que quero é preencher as 50 vagas e depois fazer outro concurso, minha equipe jurídica está checando a legalidade, para deixar como cadastro reserva e, assim que for possível, os guardas começarão a trabalhar.
E a Guarda será armada?
Já estou até conversando com uma instituição que vai doar 150 pistolas ponto 40 para a Guarda. Segurança não pode deixar amanhã. A instituição não quero falar qual, mas já temos a promessa.
Quando será o concurso?
Em janeiro já deve ter a primeira prova do concurso e até maio teremos concretizado todo o processo. Mas antes disso, aliás, juntamente com isso, vou anunciar ações para criação do videomonitoramento, troca de iluminação, tudo que é segurança também. Vai ser anunciado em breve.
"Já estou conversando com uma instituição que vai doar 150 pistolas ponto 40 para a Guarda Municipal"
A vice-prefeita Enfermeira Edna, que já participou da administração do atual prefeito, disse que não pretende assumir uma secretaria para poder ficar perto das pessoas nas ruas, que não será uma vice de gabinete. Qual papel ela terá na gestão?
Se ela quiser vai ter um papel atuante. É uma pessoa capacitada, luta em favor da população, é uma boa profissional da saúde e é tudo que o município precisa. Quem vai dizer o que ela vai ser será ela. Eu não falo por ninguém. Ela tem demonstrado vontade de trabalhar e vai poder ocupar o espaço atuante que quiser, desde que seja para o bem da população.
A Câmara de Cariacica já trava a discussão sobre quem será o presidente da Casa e a composição da Mesa Diretora. O senhor tem preferência por algum dos nomes cotados para presidir a Casa?
Eu sempre fui favorável que o Legislativo discuta o que é melhor para ele. Desde que haja harmonia com o poder Executivo, o poder tem e deve ser fiscalizado, mas as coisas boas têm que ser votadas em favor do povo. Tenho um bom relacionamento com todos os nomes cotados para presidir a Casa e Deus abençoou a Câmara, não que a atual não seja abençoada, mas essa nova está sendo abençoada com muita harmonia. Creio e acredito que será uma eleição de chapa única.