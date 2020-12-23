"O governo do Estado tem uma dívida social muito grande com Cariacica"

Eu vou fazer minha parte, aumentar a arrecadação do município. Sempre fui parceiro do governador, e acredito que o governo estadual tem uma dívida social muito grande com Cariacica, diferente das demais cidades. Cariacica tem necessidade de grandes obras na área de infraestrutura e uma arrecadação baixa, acho que está na hora de começar a pagar essa dívida e é o que tem sido feito. Isso é tão verdade que o governo está investindo milhões no saneamento básico e outras obras estruturantes que serão feitas a partir do ano que vem.