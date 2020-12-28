Aliado de Euclério desponta para comandar Câmara de Cariacica

A base aliada do prefeito eleito de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM), parece ter chegado a um consenso para a formação da chapa que vai presidir a Câmara Municipal pelos próximos dois anos. O vereador reeleito Lelo Couto (DEM) é dado como certo para ocupar a cadeira de presidente da Casa que, desde 2015, pertence a César Lucas (PV). O parlamentar chegou a se movimentar para viabilizar a reeleição, mas desistiu de concorrer e afirma que pode ocupar um cargo no governo estadual a partir do ano que vem.
A configuração da Câmara de Cariacica a partir de 2021 é de pouca renovação. Dos 19 atuais vereadores, 11 se reelegeram. A maioria é da base de Euclério. . Por isso, uma chapa de consenso já era esperada nos bastidores e pelo próprio prefeito eleito, que disse para A Gazeta que esperava uma eleição de chapa única.
Lelo confirmou para a reportagem o interesse de presidir a Casa e afirmou ter o apoio do prefeito eleito, bem como de toda sua base no Legislativo. Além dele, também eram cotados para a disputa o vereador mais votado do último pleito, Edgar dos Esportes (PSL), Cleidimar Alemão (PROS) e Renato Machado (Avante). Todos, no entanto, admitiram que estariam dispostos a retirar o nome da disputa em busca de um consenso.
Edson Nogueira (Podemos), aliado do deputado estadual Marcelo Santos (Podemos) principal articulador político da candidatura de Euclério também foi citado como um dos possíveis nomes, mas negou qualquer intenção de concorrer.
Para alcançar o objetivo da chapa única, faltava apenas a desistência de César Lucas (PV), que até a última quarta-feira (23) não tinha um posicionamento definitivo. Entre os parlamentares, a conversa era que o atual presidente da Casa queria se reeleger, mas encontrava resistência por parte dos vereadores que defendiam uma "renovação".
Filiado ao PV, o parlamentar não apoiou a candidatura de Euclério na eleição. Ele esteve com o PSB e o PDT no primeiro turno. Já no segundo, seu partido declarou apoio à petista Célia Tavares, que foi derrotada.
O atual presidente decidiu, no final da semana, que não vai concorrer. Ele pode estar, na verdade, de saída do Legislativo. Por telefone, o parlamentar afirmou à reportagem que foi procurado pelo governo estadual para ocupar um cargo, mas não quis revelar em qual área seria. "Isso ainda é segredo. Eu estou pensando, não tomei uma decisão. Devo tomar só no dia da posse", disse.
César Lucas é formado em administração de empresas e está indo para seu terceiro mandato (eleito em 2012, 2016 e 2020). Na Câmara, é presidente desde 2015. Caso ele deixe a Casa, quem assume no lugar será seu 1º suplente do partido, Dione Vitor, que teve 856 votos.
Enquanto a cabeça da chapa parece já estar decidida, os demais cargos que serão disputados ainda não foram preenchidos. Devem ser alocados nos cargos de 1º e 2º vice-presidentes e 1º, 2º e 3º secretários os parlamentares que abriram mão de concorrer à presidência. De acordo com Edgar dos Esportes, no entanto, o martelo ainda não foi batido sobre quem ficará em qual cargo.
Atualmente, Edgar e Lelo Couto compõem a Mesa Diretora como 1º e 3º secretários, respectivamente.
Correção
29/12/2020 - 12:36
A legenda da foto da versão anterior deste texto informava, equivocadamente, que o nome do vereador de Cariacica é Lelo Coimbra. Na verdade, o nome do parlamentar é Lelo Couto. A informação foi corrigida na legenda.