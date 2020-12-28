Aliado de Euclério desponta para comandar Câmara de Cariacica

Lelo Couto (DEM) e César Lucas (PV), vereadores reeleitos em Cariacica Crédito: Facebook Lelo Couto/Câmara de Cariacica

A base aliada do prefeito eleito de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM), parece ter chegado a um consenso para a formação da chapa que vai presidir a Câmara Municipal pelos próximos dois anos. O vereador reeleito Lelo Couto (DEM) é dado como certo para ocupar a cadeira de presidente da Casa que, desde 2015, pertence a César Lucas (PV). O parlamentar chegou a se movimentar para viabilizar a reeleição, mas desistiu de concorrer e afirma que pode ocupar um cargo no governo estadual a partir do ano que vem.

A Gazeta que esperava uma eleição de chapa única. A configuração da Câmara de Cariacica a partir de 2021 é de pouca renovação. Dos 19 atuais vereadores, 11 se reelegeram. A maioria é da base de Euclério. . Por isso, uma chapa de consenso já era esperada nos bastidores e pelo próprio prefeito eleito, que disse para

Lelo confirmou para a reportagem o interesse de presidir a Casa e afirmou ter o apoio do prefeito eleito, bem como de toda sua base no Legislativo. Além dele, também eram cotados para a disputa o vereador mais votado do último pleito, Edgar dos Esportes (PSL), Cleidimar Alemão (PROS) e Renato Machado (Avante). Todos, no entanto, admitiram que estariam dispostos a retirar o nome da disputa em busca de um consenso.

Edson Nogueira (Podemos), aliado do deputado estadual Marcelo Santos (Podemos)  principal articulador político da candidatura de Euclério  também foi citado como um dos possíveis nomes, mas negou qualquer intenção de concorrer.

Para alcançar o objetivo da chapa única, faltava apenas a desistência de César Lucas (PV), que até a última quarta-feira (23) não tinha um posicionamento definitivo. Entre os parlamentares, a conversa era que o atual presidente da Casa queria se reeleger, mas encontrava resistência por parte dos vereadores que defendiam uma "renovação".

Filiado ao PV, o parlamentar não apoiou a candidatura de Euclério na eleição. Ele esteve com o PSB e o PDT no primeiro turno. Já no segundo, seu partido declarou apoio à petista Célia Tavares, que foi derrotada.

O atual presidente decidiu, no final da semana, que não vai concorrer. Ele pode estar, na verdade, de saída do Legislativo. Por telefone, o parlamentar afirmou à reportagem que foi procurado pelo governo estadual para ocupar um cargo, mas não quis revelar em qual área seria. "Isso ainda é segredo. Eu estou pensando, não tomei uma decisão. Devo tomar só no dia da posse", disse.

Renato Casagrande, Jaqueline Moraes e César Lucas em evento do PSB Crédito: Cesar Lucas

César Lucas é formado em administração de empresas e está indo para seu terceiro mandato (eleito em 2012, 2016 e 2020). Na Câmara, é presidente desde 2015. Caso ele deixe a Casa, quem assume no lugar será seu 1º suplente do partido, Dione Vitor, que teve 856 votos.

Enquanto a cabeça da chapa parece já estar decidida, os demais cargos que serão disputados ainda não foram preenchidos. Devem ser alocados nos cargos de 1º e 2º vice-presidentes e 1º, 2º e 3º secretários os parlamentares que abriram mão de concorrer à presidência. De acordo com Edgar dos Esportes, no entanto, o martelo ainda não foi batido sobre quem ficará em qual cargo.

Atualmente, Edgar e Lelo Couto compõem a Mesa Diretora como 1º e 3º secretários, respectivamente.