Vereador reeleito vai comandar Câmara de Vila Velha a partir de 2021

Plenário da Câmara de Vila Velha durante a pandemia de Covid-19 Crédito: Vitor Jubini

A chapa encabeçada por Lorenzutti vai ser a única a disputar a eleição e já foi protocolada. Logo, a composição da Mesa já está praticamente decidida. A expectativa é que haja unanimidade na votação, que acontece no dia 1º de janeiro, logo após os vereadores tomarem posse.

A nova configuração mescla novatos e parlamentares já experientes e que, em sua maioria, apoiaram o prefeito eleito Arnaldinho Borgo (Podemos). A exceção é Patrícia Crizanto, que é filiada ao PSB, partido que esteve com Max Filho (PSDB) no pleito deste ano.

"A gente quis fazer uma chapa com vereadores mais novos. Foi até uma demanda deles, porque vai ter uma renovação grande nas cadeiras em 2021. A participação da Patrícia é importante por ser a única mulher eleita. A gente achou que era fundamental que ela fizesse parte", afirmou Bruno Lorenzutti.

Dos 17 vereadores que compõem a atual legislatura, apenas cinco foram reeleitos, sendo Patrícia a única mulher. Hoje, ela exerce o cargo de primeira secretária, sob a presidência de Ivan Carlini, que deixa a Câmara após 28 anos . Na chapa de Lorenzutti, ela assume a posição de vice-presidente.

Patrícia e Lorenzutti são, inclusive, os únicos parlamentares em exercício que vão estar à frente da Câmara de Vila Velha no ano que vem. Os outros quatro futuros integrantes da Mesa Diretora foram eleitos pela primeira vez para ocupar cadeiras na Casa.

Além deles, Devanir Ferreira (Republicanos) e Tita (PSD) vão ocupar os cargos de 2º e 3º secretários. Apesar assumir, em breve, a vereança em Vila Velha pela primeira vez, Devanir já foi vereador em Vitória. Tita, por sua vez, é conhecido do eleitor canela-verde. Ele disputou os últimos dois pleitos municipais, mas não teve sucesso.

Para Lorenzutti, a expectativa é que haja unanimidade na Câmara em apoio à chapa. Até o momento, 12 dos 17 vereadores eleitos já confirmaram que vão votar favoráveis à composição.