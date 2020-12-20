Tem vereador querendo aumentar seu salário na Câmara de Vila Velha

Câmara de Vila Velha: insatisfação salarial e pressão Crédito: CMVV/ Divulgação

Uma causa está unindo alguns vereadores reeleitos e futuros parlamentare s da Câmara Municipal de Vila Velha: um aumento salarial, robusto, para suas excelências a partir de 1º de janeiro de 2021, quando começa a nova legislatura. Ninguém tem coragem de se expor publicamente e assumir a manobra, mas a coluna desvenda a estratégia e explica o que está acontecendo nos bastidores da Casa legislativa.

A ideia desses insatisfeitos é engenhosa: a estratégia não é apresentar um projeto de resolução aumentando os vencimentos dos vereadores diretamente, mas vincular o salário de suas excelências à remuneração dos secretários municipais, que é bem maior e ainda teria um aumento a ser votado ainda neste ano.

Aos números: atualmente um vereador em Vila Velha ganha em torno de R$ 7,4 mil; os secretários municipais, R$ 11,5 mil. Pela manobra planejada na Câmara, os secretários passariam a receber cerca de R$ 13 mil, e os vencimentos dos parlamentares passariam a ser equivalentes aos dos auxiliares diretos do prefeito.

Segundo a coluna apurou, a pressão sobre o presidente da Câmara está intensa, mas Ivan Carlini (DEM), que não foi reeleito depois de 28 anos de mandato, resiste à ideia. Segundo se comenta nos bastidores, ele bateu pé firme e não vai apoiar essa iniciativa de aumento de salário dos futuros parlamentares, que está congelado há 12 anos.

Carlini, segundo um interlocutor, quer deixar o Legislativo e a presidência da Câmara com a biografia “preservada”. Ou seja, quer passar a ser conhecido como o presidente que não permitiu aumento de salário dos vereadores na sua gestão.