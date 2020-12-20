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Leonel Ximenes

Tem vereador querendo aumentar seu salário na Câmara de Vila Velha

Pressão pelo reajuste parte de alguns vereadores reeleitos e de futuros parlamentares

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

20 dez 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

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Câmara de Vila Velha: insatisfação salarial e pressão  Crédito: CMVV/ Divulgação
Uma causa está unindo alguns vereadores reeleitos e futuros parlamentares da Câmara Municipal de Vila Velha: um aumento salarial, robusto, para suas excelências a partir de 1º de janeiro de 2021, quando começa a nova legislatura. Ninguém tem coragem de se expor publicamente e assumir a manobra, mas a coluna desvenda a estratégia  e explica o que está acontecendo nos bastidores da Casa legislativa.
A ideia desses insatisfeitos é engenhosa: a estratégia não é apresentar um projeto de resolução aumentando os vencimentos dos vereadores diretamente, mas vincular o salário de suas excelências à remuneração dos secretários municipais, que é bem maior e ainda teria um aumento a ser votado ainda neste ano.
Aos números: atualmente um vereador em Vila Velha ganha em torno de R$ 7,4 mil; os secretários municipais, R$ 11,5 mil. Pela manobra planejada na Câmara, os secretários passariam a receber cerca de R$ 13 mil, e os vencimentos dos parlamentares passariam a ser equivalentes aos dos auxiliares diretos do prefeito.

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Segundo a coluna apurou, a pressão sobre o presidente da Câmara está intensa, mas Ivan Carlini (DEM), que não foi reeleito depois de 28 anos de mandato, resiste à ideia. Segundo se comenta nos bastidores, ele bateu pé firme e não vai apoiar essa iniciativa de aumento de salário dos futuros parlamentares, que está congelado há 12 anos.
Carlini, segundo um interlocutor, quer deixar o Legislativo e a presidência da Câmara com a biografia “preservada”. Ou seja, quer passar a ser conhecido como o presidente que não permitiu aumento de salário dos vereadores na sua gestão.
Para que o salário da próxima legislatura (2021-2024) seja aumentado, projeto neste sentido tem que ser votado até 31 de dezembro próximo, data que marca o encerramento da atual (2017-2020). Aguardemos as próximas emoções.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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