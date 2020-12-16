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Leonel Ximenes

Carlini já é ex-presidente. Na galeria de fotos da Câmara de Vila Velha

Vereador, que não foi reeleito depois de sete mandatos consecutivos (seis na presidência), já está com sua imagem pendurada na parede

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 18:25

Públicado em 

16 dez 2020 às 18:25
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ivan Carlini (de braços cruzados): recorde na presidência da Câmara de Vila Velha
Ivan Carlini (de braços cruzados): recorde na presidência da Câmara de Vila Velha Crédito: Rayssa Rocha/Assessoria de Comunicação da CMVV
O sexto mandato consecutivo dele na presidência da Câmara de Vila Velha termina no dia 31 de dezembro, mas na galeria de fotos dos ex-dirigentes da Casa, inaugurada nesta terça-feira (15), o ex-eterno Ivan Carlini já figura no panteão dos ex-presidentes do Legislativo canela-verde.
“A minha foto é a mais bonita”, brinca  Ivan, que, depois de sete mandatos consecutivos, não conseguiu se reeleger para mais quatro anos de mandato. O demista, que foi alvo de intensos ataques do prefeito Max Filho (PSDB) na campanha eleitoral, foi o terceiro mais bem votado do município (3.502 votos), mas acabou ficando na primeira suplência do vereador Rogério Cardoso, reeleito com 3.763 votos.
A galeria, na entrada do prédio da Câmara, exibe as fotos de 38 ex-presidentes da Casa. O primeiro a comandar a presidência do Legislativo canela-verde foi o vereador Duarte Carino de Freitas, entre 21/12/1947 e 16/5/1948, após a emancipação política de Vila Velha. Para completar o quadro, só falta a foto do ex-vereador César Quintaes, que deve ser enviada à Câmara nos próximos dias.

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Durante a campanha eleitoral, Max Filho apontou uma suposta manobra de Arnaldinho Borgo (Podemos), que acabou eleito prefeito, que poderia escolher o vereador Rogério Cardoso para o secretariado municipal, abrindo, desta forma, uma vaga para Ivan assumir o mandato e com possibilidade de se eleger novamente para a presidência da CMVV.
Mas, em entrevista a esta coluna no dia 22 de novembro, entre o primeiro e segundo turnos, Carlini refutou essa possibilidade argumentando que, por ser suplente, não poderia legalmente assumir uma função na Mesa Diretora da Câmara, dado o caráter transitório do seu mandato. Ou seja, nessa hipótese, se Rogério Cardoso retornasse ao Legislativo, Ivan, automaticamente, teria que deixar o mandato.
Ainda nesta entrevista, Ivan afirmou que estava satisfeito, que iria se aposentar do serviço público federal e que passaria a curtir mais a família a partir do ano que vem.
Uma pessoa próxima ao prefeito, ouvida pela coluna, garantiu que Arnaldinho Borgo não vai escolher Cardoso para o secretariado e, dessa forma, abrir vaga para Carlini. "Se Arnaldinho fizesse isso, seu mandato acabaria logo no início, como aconteceu com Rodney Miranda". A fonte refere-se à viagem que o então prefeito de Vila Velha fez aos EUA, em dezembro de 2013, em pleno caos na cidade provocado pela enchente.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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