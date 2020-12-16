Carlini já é ex-presidente. Na galeria de fotos da Câmara de Vila Velha

Ivan Carlini (de braços cruzados): recorde na presidência da Câmara de Vila Velha Crédito: Rayssa Rocha/Assessoria de Comunicação da CMVV

O sexto mandato consecutivo dele na presidência da Câmara de Vila Velha termina no dia 31 de dezembro, mas na galeria de fotos dos ex-dirigentes da Casa, inaugurada nesta terça-feira (15), o ex-eterno Ivan Carlini já figura no panteão dos ex-presidentes do Legislativo canela-verde.

“A minha foto é a mais bonita”, brinca Ivan, que, depois de sete mandatos consecutivos, não conseguiu se reeleger para mais quatro anos de mandato . O demista, que foi alvo de intensos ataques do prefeito Max Filho (PSDB) na campanha eleitoral, foi o terceiro mais bem votado do município (3.502 votos), mas acabou ficando na primeira suplência do vereador Rogério Cardoso, reeleito com 3.763 votos.

A galeria, na entrada do prédio da Câmara, exibe as fotos de 38 ex-presidentes da Casa. O primeiro a comandar a presidência do Legislativo canela-verde foi o vereador Duarte Carino de Freitas, entre 21/12/1947 e 16/5/1948, após a emancipação política de Vila Velha. Para completar o quadro, só falta a foto do ex-vereador César Quintaes, que deve ser enviada à Câmara nos próximos dias.

Durante a campanha eleitoral, Max Filho apontou uma suposta manobra de Arnaldinho Borgo (Podemos), que acabou eleito prefeito, que poderia escolher o vereador Rogério Cardoso para o secretariado municipal, abrindo, desta forma, uma vaga para Ivan assumir o mandato e com possibilidade de se eleger novamente para a presidência da CMVV.

Mas, em entrevista a esta coluna no dia 22 de novembro , entre o primeiro e segundo turnos, Carlini refutou essa possibilidade argumentando que, por ser suplente, não poderia legalmente assumir uma função na Mesa Diretora da Câmara, dado o caráter transitório do seu mandato. Ou seja, nessa hipótese, se Rogério Cardoso retornasse ao Legislativo, Ivan, automaticamente, teria que deixar o mandato.

Ainda nesta entrevista, Ivan afirmou que estava satisfeito, que iria se aposentar do serviço público federal e que passaria a curtir mais a família a partir do ano que vem.