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Leonel Ximenes

Max Filho quer retomar “relação política” com Ivan Carlini em Vila Velha

Prefeito, que atacou violentamente o presidente da Câmara durante a campanha,  afirmou a interlocutores que está na hora da reconciliação

Públicado em 

05 dez 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Max Filho e Ivan Carlini: entre beijos e tapas?
Max Filho e Ivan Carlini: entre beijos e tapas? Crédito: Fotomontagem
Entre mortos e feridos na polêmica eleição municipal, todos podem se salvar em Vila Velha. Numa mudança de rumo surpreendente para quem viu os debates e os choques na recente campanha eleitoral, o prefeito Max Filho (PSDB) está acenando para aliados com o desejo de restabelecer a “relação política” com o presidente da Câmara, o vereador Ivan Carlini (DEM).
Carlini acabou sendo personagem central do pleito eleitoral de uma forma involuntária. Tudo porque Max, que perdeu a eleição para o vereador Arnaldinho Borgo (Podemos), acusou o vereador de sete mandatos consecutivos, mas que desta vez acabou não se reelegendo, de dificultar a tramitação de projetos de interesse do Executivo no Legislativo.
Além disso, o prefeito ainda acusou Ivan, cujo partido, o DEM, estava coligado com o PSDB, de ter abandonado a campanha de Max no segundo turno, para apoiar o rival do Podemos.

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Entretanto, dois dias depois do resultado da eleição do segundo turno, na terça-feira (1º), Max confidenciou a interlocutores na Câmara o desejo de restabelecer a relação institucional com o presidente da Casa, embora, segundo o prefeito, “Ivan tivesse queimado todas as caravelas”, ou seja, destruído a relação com o aliado no primeiro turno da eleição.
Segundo a coluna apurou, não se trata de um pedido formal de desculpas, mas apenas de uma retomada da convivência político-institucional até o fim do mandato do atual prefeito, em 31 de dezembro.
Interlocutores dos dois líderes políticos dizem que o prefeito entende que o affair entre ele e o presidente da Câmara foi algo como “chumbo trocado”. Traduzindo a metáfora, o tucano atacou Carlini violentamente na campanha porque o vereador o teria “abandonado” na fase decisiva da eleição em Vila Velha.

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Max, de acordo com pessoas próximas, admitiu que o marketing da sua campanha “errou no tom” e acabou concebendo uma campanha muito agressiva contra Arnaldinho e contra Carlini. “Está na hora de isso acabar”, teria afirmado Max a um aliado.
Na Câmara, vereadores emissários do prefeito levaram o recado de Max para Carlini. Segundo se ouviu nos bastidores da Casa, o próprio presidente do Legislativo condicionou esse reatamento de relações a Max ir, pessoalmente, à tribuna da Câmara de Vila Velha para “pedir desculpas” aos parlamentares.
Também foi sugerido, por alguns vereadores, a gravação de um vídeo em que, publicamente, o prefeito acenasse com o restabelecimento das relações institucionais com Carlini. Outro aliado do tucano chegou a dizer que sugeriu a Max que tomasse a iniciativa e ligar para Carlini, mas até agora nada ficou decidido.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Max Filho Prefeitura de Vila Velha Vila Velha Arnaldinho Borgo Eleições 2020
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