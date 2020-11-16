Poucas&Boas: Ivan Carlini perde a eleição: cai um mito em Vila Velha

Ivan Carlini, presidente da Câmara de Vila Velha, ficou na primeira suplência Crédito: Amarildo

Aconteceu o que poucos acreditavam: Ivan Carlini IV, o eterno presidente da Câmara Municipal de Vila Velha , perdeu a eleição para o seu oitavo mandato consecutivo. Apesar de ter sido muito bem votado - ele ficou em 3º lugar geral com 3.502 votos -, Carlini (DEM) não conseguiu uma das 17 vagas da Casa por causa do coeficiente eleitoral e nem a chance de comandar o Legislativo canela-verde pela sétima vez seguida.

No ano passado, o vereador chegou a dizer que não iria mais se candidatar a um novo mandato , mas poucos acreditaram na promessa e não deu outra: Carlini se apresentou mais uma vez para a disputa. Ele está prestes a se aposentar como servidor público federal. Mas será que ele vai se aposentar da política?

CONTAGEM REGRESSIVA

Faltam 45 dias para Luciano Rezende (Vitória), Juninho (Cariacica) e Audifax (Serra) deixarem o cargo.

ABSTENÇÃO É CAMPEÃ EM COLATINA

Se as eleições de Colatina fossem contabilizar todas as condições de votos, o eleito no pleito seria, na verdade, as abstenções, a “opção” de 23.906 cidadãos. Depois, viria o novo prefeito do município, Guerino Balestrassi (PSC), que conseguiu 20.072. A quantidade de abstenções fez a diferença. O segundo lugar na votação, Luciano Merlo, abocanhou 19.441 votos.

FEZ FALTA

Aracruz teve 17.942 abstenções, 2.887 votos nulos e 2.088 brancos. Isso fez total diferença para o resultado, já que o vencedor, Dr. Coutinho (Cidadania), teve 14.914 votos, enquanto Alcântaro (PSD) obteve 14.752. Diferença de somente 162 votos.

GRANDEZA NA DERROTA

Logo após conhecer o resultado adverso nas urnas em Vitória, Fabrício Gandini (Cidadania) divulgou uma mensagem serena e elegante aos seus eleitores e desejou boa sorte aos rivais que chegaram ao segundo turno.

DORMIU PREOCUPADO

Max Filho parecia preocupado desde cedo no dia da eleição. Às 6h22, compartilhou com seus contatos, via zap, o telefone do TSE, em Brasília.

SOLIDARIEDADE GAÚCHA

A deputada federal Maria do Rosário, do PT gaúcho, mencionou no Twitter a agressão sofrida por Elizangela Altoé, candidata a vereadora pelo PT de Cachoeiro. Ela teve 346 votos e não foi eleita.

DE PAI PRA FILHO

Tradição mantida: o ex-governador Max Mauro foi visto no Colégio São José, no Centro de Vila Velha, pedindo votos para Max Filho.

O ELEITOR NÃO SOCORREU

Também em Vila Velha, Enfermeira Lilia Laranja (197 votos), Enfermeira Elizangela (124) e Enfermeira Doralice (44) não se elegeram para a Câmara.

DERRUBARAM OS PRESIDENTES

As urnas foram cruéis com o atual e o ex-presidente da Câmara de Vereadores de Vitória. Kléber Félix (PP), o atual mandatário, e seu antecessor, Vinícius Simões (Cidadania) não se reelegeram. Há algo mais em comum entre os dois: eles vivem às turras, não se toleram.

TANGAMANDÁPIO EM FESTA!

Jaiminho (PSB), que é homônimo do carteiro do seriado “Chaves”, levou a Prefeitura de Ponto Belo.

O PESO CAIU

O levantador de peso Pablo da Academia (PRTB) só teve 3,57% dos votos válidos em Pinheiros. Conquistou 457 apoios.

PÉ-FRIO

O deputado estadual Theodorico Ferraço (DEM) viu as candidaturas de seus aliados naufragarem no Sul capixaba. Norma Ayub (DEM), sua mulher, ficou em terceiro em Marataízes, enquanto Diego Libardi (DEM) foi engolido por Victor Coelho (PSB), em Cachoeiro de Itapemirim. E, para finalizar, Reginaldo Quinta (DEM) ficou a ver navios – sendo que o Porto Central ainda nem existe – em Presidente Kennedy.

SOLTA O SOM

Cuíca (PSB) conquistou a vitória no município de São José do Calçado.

PODE RASGAR O SANTINHO

Nicolau Carone (PMB), que prometeu ser como o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e que pediu para guardar o santinho das eleições para cobrá-lo, só conseguiu 92 votos em Anchieta. Isso representa 0,53% dos votos válidos.

SE BOLSONARO SOUBER...

Já em Domingos Martins, Rikelme Kruger (PL) ficou na lanterna da eleição para prefeito. Ele mesmo se apresentou como candidato do presidente.

IÚNA FASHION VOTE

Em Iúna, no Caparaó, a festa da democracia é levada tão a sério que influencia até no look dos eleitores. Teve mulher de vestido longo, maquiagem e produção especial para votar. Ah, e tudo na cor do candidato apoiado. Puro glamour!

DIREITO OBRIGATÓRIO

A ex-deputada federal Rita Camata foi votar e comentou em sua rede social que “como lutou para que o voto fosse facultativo”.

NO SÉTIMO DIA, DESCANSOU

Em Pedro Canário, o prefeito Bruno Araújo (Republicanos), que buscava a reeleição, cancelou todas as agendas do sábado. Pelo jeito já contava com a vitória e tirou o dia santos dos judeus para descansar. Foi reeleito com 80% dos votos.

HARMONIA NO GALINHEIRO

Os vereadores Adriano Galinhão (PSB) e Raposão (PSDB) conseguiram a reeleição na Serra.

BOM EXEMPLO

Leitora da coluna que passou por Venda Nova logo após o encerramento da eleição observou que as ruas estavam vazias. Pelo jeito, os eleitores da cidade levaram a sério a recomendação de votar e voltar para casa.

JOGADOR DE POKÉMON

Terceiro candidato mais votado para vereador em Colatina, João Marcos (PL), com 1.181 votos, leva a força da comunidade gamer para a Câmara Municipal. Jogador de Pokémon Go, no grupo que reúne jogadores da cidade, a comemoração foi com muitas figurinhas referentes ao joguinho que ainda tem muitos adeptos no país.

FESTA NO APÊ

No condomínio de Arnaldinho Borgo (Podemos), em Gaivotas, teve gritaria e gente dizendo “é, campeão!”, após o bom desempenho no candidato no pleito de Vila Velha.

O PARTIDO DOS GROTÕES

O PSB, do governador Renato Casagrande, fez um papelão nas eleições na Grande Vitória. Participação discretíssima em Vitória, na Serra e em Cariacica – Guarapari também entra nesta lista. Com exceção de Cachoeiro, só se deu em pequenas cidades do interior.

BOM DE VOTO

Denninho Silva (Cidadania)) foi o vereador mais votado da Capital, com 7.213 votos. O parlamentar reeleito chegou a ficar na UTI por complicações da Covid-19.

VOTAÇÃO DE FUSCA

Coronel Ferrari (PSD) teve só 833 votos (1,33%) para prefeito de Guarapari.

LIÇÃO DE VIDA

A arrogância e a prepotência foram as grandes derrotadas nestas eleições.

ALÔ, TSE!