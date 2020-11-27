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Leonel Ximenes

Ivan Carlini já era: vereador de Cariacica se elege para o 8° mandato

Edson Nogueira está na Câmara desde a década de 1980 do século passado; ficará mais tempo que o colega de Vila Velha, que não foi reeleito

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 04:00

Públicado em 

27 nov 2020 às 04:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Edson Nogueira: caminhando para 34 anos de mandato
Edson Nogueira: caminhando para 34 anos de mandato Crédito: Câmara de Cariacica/Divulgação
Quando se fala em símbolo de político que se eterniza no poder, todo mundo aponta logo para Ivan Carlini (DEM), mas desta vez o até então manda-chuva da Câmara de Vila Velha foi reprovado nas urnas e não conseguiu seu oitavo mandato consecutivo. Tem gente, entretanto, que conseguiu.
O campeão de longevidade no poder está no município vizinho: atende pelo nome de Edson Nogueira, que acaba de se eleger para o seu oitavo mandato na Câmara de Cariacica. Nesta matéria, ele ensina como conseguiu essa façanha. Fique atento, Ivan.
Eleito pela primeira vez em 1982, para um mandato de seis anos, Nogueira começou naquela época uma trajetória vitoriosa na política cariaciquense. O vereador, que se autodefine ideologicamente como adepto do centro conservador, sempre militou em partidos de direita ou de centro.
Começou no PDS, legenda de sustentação da ditadura militar, e teve passagens também pelo PFL (sucedâneo do PDS), PMDB, DEM, PSD e agora Podemos, por onde foi eleito no último dia 15 com 1.122 votos. Até 2024, serão 36 anos no Legislativo cariaciquense. Mas poderia ser ainda mais.
É que por duas legislaturas Edson Nogueira não exerceu o mandato de vereador: em 2008, não concorreu e, em 2012, apesar de ter sido o sexto mais bem votado no município, ficou de fora por causa do coeficiente eleitoral.

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E qual o segredo para Nogueira fazer tanto sucesso nas urnas? “Não conto mentiras, visito muitos bairros e estou sempre pronto para atender às necessidades do eleitor”, enumera o vereador, que também exerceu a presidência da Câmara de Cariacica por cinco vezes.
Casado, 68 anos, quatro filhos e cinco netos, Edson Nogueira de Souza nasceu em 29 de dezembro de 1951 em Alegre, no Sul do Estado, mas mora em Cariacica há 48 anos. Aliado declarado do deputado estadual Marcelo Santos (Podemos), o vereador diz que não tem vontade de disputar o cargo de prefeito. “Não tenho condições financeiras de concorrer”, pondera Nogueira, que é aposentado como maquinista da Vale.
Prefeito ele não quer ser, mas já tentou ser deputado federal. E por pouco não foi eleito. Em 1988, recebeu 27 mil mil votos, mas novamente não foi eleito por causa do coeficiente eleitoral, que na época beneficiou o médico Luiz Buaiz, que assumiu o mandato em Brasília com 9 mil votos a menos.
A mesma regra que o já prejudicou duas vezes, entretanto, neste ano o beneficiou. Nogueira ficou em último lugar entre os 19 candidatos que se elegeram para a Câmara de Cariacica. Com 1.122 votos, conquistou a vaga, mas teve menos votos do que 15 candidatos (13 suplentes e dois não eleitos).

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O próximo mandato de Edson Nogueira será encerrado em 2026, quando ele estará com 72 anos de idade. Por ora, não adianta se vai tentar o nono mandato: “É muito cedo para falar em reeleição”, desconversa o rei da reeleição, que é morador de Campo Grande e evangélico da Igreja Batista.
A idade avançada, entretanto, parece que não é obstáculo a uma eventual pretensão de Nogueira de disputar mais uma eleição daqui a quatro anos. “Tenho ótima saúde porque caminho muito pelos bairros de Cariacica. Estou sempre disposto.”
Anotou aí, Ivan?

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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