Papo de Colunista analisa os debates A Gazeta/CBN em Vitória e Cariacica

site e nas páginas oficiais de A Gazeta no Facebook e no YouTube, já está disponível também em podcast. No Papo de Colunista desta quarta-feira (25), os nossos colunistas analisaram o desempenho dos candidatos que disputam o 2º turno nas cidades de Vitória Cariacica , nos debates promovidos por A Gazeta, em parceria com a Rádio CBN Vitória, nos últimos dois dias. O papo que foi transmitido ao vivo aqui nonas páginas oficiaisjá está disponível também em

Beatriz Seixas, Leonel Ximenes, Rafael Braz e Vitor Vogas trouxeram os destaques de cada debate, os erros cometidos pelos candidatos, as estratégias seguidas por eles e como isso pode influenciar, nos próximos dias, a votação final marcada para domingo (29).

Análise sobre últimas pesquisas e debates de Vitória e Cariacica Crédito: Arte A Gazeta

Na noite desta quarta-feira (25), a partir das 19 horas, A Gazeta e CBN Vitória promovem o terceiro debate da série, dessa vez entre os candidatos que disputam o 2º turno pela Prefeitura da Serra, Sergio Vidigal (PDT) e Fabio (Rede). Nesta quinta (26), fechando o ciclo, teremos o encontro entre os candidatos a prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB) e Arnaldinho Borgo (Podemos).

Na sexta (27), em novo bate-papo, os nosso quatro colunistas analisarão os debates da Serra e de Vila Velha.