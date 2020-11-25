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Podcast #31

Papo de Colunista analisa os debates A Gazeta/CBN em Vitória e Cariacica

No bate-papo desta quarta-feira (25), os colunistas de A Gazeta analisaram o desempenho dos candidatos que disputam o 2° turno nas duas cidades, em nossos debates realizados nos últimos dois dias

Públicado em 

25 nov 2020 às 14:48

Colunista

No Papo de Colunista desta quarta-feira (25), os nossos colunistas analisaram o desempenho dos candidatos que disputam o 2º turno nas cidades de Vitória Cariacica, nos debates promovidos por A Gazeta, em parceria com a Rádio CBN Vitória, nos últimos dois dias. O papo que foi transmitido ao vivo aqui no site e nas páginas oficiais de A Gazeta no Facebook e no YouTube, já está disponível também em podcast.
Na noite de segunda-feira (23), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT) se enfrentaram, no auditório da Rede Gazeta, em um debate decisivo. Eles são os dois finalistas da eleição a prefeito de Vitória. Na noite dessa terça-feira (24), foi a vez de Euclério Sampaio (DEM) e Célia Tavares (PT) "duelarem" no mesmo local pelos votos dos eleitores cariaciquenses
Beatriz Seixas, Leonel Ximenes, Rafael Braz e Vitor Vogas trouxeram os destaques de cada debate, os erros cometidos pelos candidatos, as estratégias seguidas por eles e como isso pode influenciar, nos próximos dias, a votação final marcada para domingo (29).
Análise sobre últimas pesquisas e debates de Vitória e Cariacica
Análise sobre últimas pesquisas e debates de Vitória e Cariacica Crédito: Arte A Gazeta
As mais recentes pesquisas Ibope/Rede Gazeta sobre o cenário eleitoral nos dois municípios também fizeram parte do bate-papo. A de Cariacica foi publicada na noite do último sábado (21), enquanto a de Vitória saiu na noite de segunda-feira (23), pouco antes do debate entre Pazolini e Coser.
Na noite desta quarta-feira (25), a partir das 19 horas, A Gazeta e CBN Vitória promovem o terceiro debate da série, dessa vez entre os candidatos que disputam o 2º turno pela Prefeitura da Serra, Sergio Vidigal (PDT) e Fabio (Rede). Nesta quinta (26), fechando o ciclo, teremos o encontro entre os candidatos a prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB) e Arnaldinho Borgo (Podemos).
Na sexta (27), em novo bate-papo, os nosso quatro colunistas analisarão os debates da Serra e de Vila Velha. 
Você pode assistir novamente a livecast aqui:

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