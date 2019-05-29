Ameaça na Câmara de Cariacica

Em Cariacica, as próximas eleições municipais já fizeram seu pouso com estrondo no plenário da Câmara Municipal. O presidente da Casa, Cesar Lucas (PV), e o vereador Joel da Costa (PPS) são apontados até por colegas como pré-candidatos à sucessão do prefeito Juninho (PPS) em 2020. Os dois andam se esbarrando politicamente e, na última segunda-feira, a relação entre eles se deteriorou de vez. Cabo da reserva da PMES, Costa subiu à tribuna para fazer uma ameaça direta a Cesar Lucas:

“Vou deixar um recado, Cesar, pra você aqui. Que fique gravado: pelos meus filhos, se você não me tratar com o devido respeito que eu mereço nesta Casa, pode ter certeza absoluta: raramente (sic) você termina seu mandato sentado nessa cadeira. Boa tarde a todos”.

Como Joel da Costa deixou suas palavras no ar, sem esclarecer a que se referia, o discurso foi interpretado de múltiplas maneiras por quem o viu, inclusive como possível ameaça de morte a Cesar Lucas.

Questionado ontem sobre o episódio, o presidente da Câmara preferiu contemporizar, para não ampliar a importância e a gravidade das palavras de Costa. “Encaro como algo normal. Às segundas e quartas a tribuna é livre. Cada um fala o que quiser. Não teve nada de mais, não”, minimizou Cesar Lucas. Segundo o presidente, ele e Joel da Costa são aliados políticos. “Eu não tenho adversário na cidade, em lugar nenhum. Cariacica precisa de todos.”

Como não enxergou ameaça nas palavras do colega, Cesar Lucas não pretende tomar nenhuma precaução ou medida judicial.

Por sua vez, Costa negou que suas palavras contenham ameça de morte, nem explícita nem nas entrelinhas. “Da minha boca ninguém ouviu isso. Não sou doido.” De acordo com o vereador, o que ele quis dizer é que pode provocar um processo de destituição de Cesar Lucas da presidência da Câmara, com base no artigo 29 da Lei Orgânica Municipal.

Charge Crédito: Amarildo

No fundo, a briga é sintoma da velha tensão pré-eleitoral que costuma acometer pré-candidatos, neste caso manifestada de modo bastante prematuro. Costa está irritado com Lucas porque considera que o presidente da Câmara, concorrente direto na corrida rumo à prefeitura, está atravessando seu caminho, buscando se apropriar da bandeira da segurança pública a fim de esvaziar sua atuação parlamentar na área onde ele é mais forte.

O estopim do pronunciamento de Costa contra Lucas foi uma audiência pública marcada pelo presidente da Câmara para esta quarta-feira. Os temas da audiência seriam a chegada da Força Nacional de Segurança ao município de Cariacica e a criação da Guarda Municipal armada.