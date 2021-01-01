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Mesa Diretora

Câmara de Cariacica será dirigida por vereadores aliados ao prefeito

Eleição tranquila com chapa de consenso define Lelo Couto (DEM) como presidente do Legislativo pelos próximos dois anos. Edson Nogueira (Podemos), aliado de Marcelo Santos, será 1° vice-presidente
Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

01 jan 2021 às 13:13

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 13:13

Da esq: Paulo Foto (PROS), Edgar do Esporte (PSL), Lelo Couto (DEM), Edson Nogueira (Podemos), Renato Machado (Avante) e Preto (PSB)
Paulo Foto (PROS), Edgar do Esporte (PSL), Lelo Couto (DEM), Edson Nogueira (Podemos), Renato Machado (Avante) e Preto (PSB) compõem a Mesa Diretora Crédito: Roger Nascimento
A eleição da Mesa Diretora que vai presidir a Câmara de Cariacica pelos próximos dois anos confirmou o que já era previsto nos bastidores. Com maioria dos novos vereadores aliada ao prefeito, Euclério Sampaio (DEM), os 19 parlamentares que compõem o Legislativo municipal entraram em consenso e consolidaram uma chapa única, que foi eleita durante a sessão solene de posse, nesta sexta-feira (1º), com Lelo Couto (DEM) como presidente.
O presidente da Câmara tem o papel de dirigir o Legislativo, colocar projetos na pauta das sessões, promulgar as resoluções, os decretos legislativos e até leis aprovadas na Casa caso o prefeito não sancione dentro do prazo legal ou o parlamento derrube um veto do Executivo. Tem, também, autoridade nas questões administrativas da Casa, como nomear ou exonerar servidores e conceder gratificações.

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A chapa alocou nos cargos de 1º e 2º vice-presidente e 1º e 3º secretário nomes que estavam interessados em concorrer à presidência da Casa. Entre os que eram cotados, apenas Cleidimar Alemão (PROS) não vai compor a Mesa. Entretanto, o PROS não ficou fora da chapa e emplacou Paulo Foto como 2º secretário. 

NOVA MESA DIRETORA DA CÂMARA DE CARIACICA

  • Presidente: Lelo Couto (DEM)
  • 1º vice-presidente: Edson Nogueira (Podemos)
  • 2º vice-presidente: Renato Machado (Avante)
  • 1º secretário: Edgar do Esporte (PSL)
  • 2º secretário: Paulo Foto (PROS)
  • 3º secretário: Preto (PSB)
A eleição ocorreu de forma tranquila e sem atritos. Todos os 19 parlamentares votaram a favor da chapa. Antes mesmo do momento de votação, durante a posse de Euclério, o ex-presidente da Casa, César Lucas (PV), já havia dito em discurso que Lelo seria seu substituto.
César foi escolhido pelo novo prefeito como líder do governo na Casa, que é responsável pela articulação com os parlamentares para emplacar projetos enviados pelo prefeito e tentar barrar aqueles que não são do interesse do Executivo.

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LELO COUTO, O PRESIDENTE ALIADO

Lelo Couto (DEM) presidente da Câmara Municipal de Cariacica
Lelo Couto (DEM) presidente da Câmara Municipal de Cariacica Crédito: Facebook/Lelo Couto
Lelo Couto (DEM), filho do ex-vereador de Cariacica Aurédio Couto, ocupava a cadeira de 3º secretário na legislatura que se encerrou em 2020. Em 2016, foi eleito pelo PR e, no último pleito, quando concorreu pelo DEM, foi reeleito com 2.824 votos.
Colega de partido de Euclério, Lelo fez campanha para a eleição do demista, de quem foi assessor parlamentar na Assembleia Legislativa no passado. A candidatura dele para presidir a Casa já era dada como certa nos bastidores. Lelo foi o nome do consenso, uma vez que os vereadores se articularam para consolidar uma chapa única. 
Dos que vão compor a Mesa, apenas Preto é de um partido que não apoiou diretamente a candidatura de Euclério durante as eleições. O socialista vai ocupar a cadeira de 3º secretário. Mesmo sem demonstrar apoio direto ao demista, no entanto, o PSB é o partido do governador Renato Casagrande, de quem Euclério é próximo. Nos bastidores, desde as convenções partidárias, em agosto, o então deputado estadual era visto como o candidato do Palácio Anchieta em Cariacica.

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