Para cobrar: veja as promessas de Euclério Sampaio para a cidade de Cariacica

Divisão da produção rural em cinco polos de produção

Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, Euclério Sampaio garantiu que vai reformar todas as escolas da rede municipal de ensino de Cariacica. O então candidato afirmou ainda que o dinheiro para as reformas já estaria em caixa e que as obras se iniciariam "imediatamente" após a posse dele.

No plano de governo, Euclério promete a construção de duas clínicas públicas. Uma delas para atendimento exclusivo de mulheres, de todas as idades, que terá consultas, exames e suporte para gestantes e lactantes. Está prevista também a construção de uma clínica veterinária.

Uma das prioridades para o governo do demista é que os horários de atendimento nas unidades de saúde sejam estendidos ainda nos primeiros meses de gestão. Em entrevista para A Gazeta, Euclério afirmou que nos primeiros dias de mandato já serão divulgadas medidas para modificar o horário, digitalizar prontuários e realizar marcação de consultas on-line.

Em entrevista para o Papo de Colunista, de A Gazeta, o prefeito eleito prometeu definir uma unidade de saúde para ser exclusiva para atendimento de pacientes com Covid-19. A expectativa é que a medida seja tomada em janeiro, na primeira semana de mandato.

Euclério aposta em uma Guarda Municipal armada para atuar nas áreas urbana e rural de Cariacica. Prevista no plano de governo, a promessa foi uma das mais repetidas em entrevistas e em debate. O demista prometeu realizar concurso para a Guarda, que já estava autorizado pela atual administração, ainda em janeiro.

O compromisso de investir em um "moderno circuito de videomonitoramento" está previsto no plano de governo de Euclério e também foi repetido por ele em entrevistas concedidas durante a campanha eleitoral. O investimento deve ser feito já no início do mandato, paralelamente ao concurso para contratação de guardas municipais.

Zerar o cadastro reserva da educação infantil também está previsto no plano de governo de Euclério. Para isso, pretende contratar novos professores, ampliar os centros de educação infantil já existentes e construir novas unidades. Não há, no entanto, um prazo definido para alcançar a meta.

Proposta de inovação para a área da educação, o plano de governo do demista prevê a criação de uma escola com aulas voltadas para o desenvolvimento de tecnologias, como "aulas de robótica com Lego e com drones, desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de aplicativos, youtubers e digital artes".

Uma das propostas para educação previstas no plano de governo é a criação de um programa de residência pedagógica para alunos de licenciatura de instituições de ensino que sejam reconhecidas pelo MEC. Não há prazo definido para implantação da promessa.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Euclério prometeu revitalizar a Avenida Expedito Garcia, principal ponto comercial de Cariacica, e criar um "shopping dos importados" para abrigar vendedores ambulantes e camelôs. A revitalização do trecho também objetiva a melhoria no trânsito e a instalação de calçadas com acessibilidade na via.

Entre as formas apontadas por Euclério para incrementar a arrecadação do município sem ter que aumentar impostos está o incentivo ao emprego, passando pela capacitação profissional de adolescentes. No plano de governo entregue à Justiça Eleitoral está previsto um projeto de primeiro emprego, estágio e adolescente aprendiz.

A construção de um Ginásio Poliesportivo Municipal é a principal promessa do prefeito eleito para a área de lazer e esportes. A previsão da obra está plano de governo dele, sem indicação, contudo, de onde será construído o empreendimento. Também há o compromisso com a manutenção e a ampliação das quadras poliesportivas, campos, ginásios, praças e parques.

Proposta que visa atrair novos negócios para o município, o Portal do Empreendedor, previsto no plano de governo de Euclério, é a concretização do discurso repetido por ele de desburocratização para empreendedores. O documento afirma que "o empreendedor não precisará se deslocar à prefeitura, abrirá sua empresa de qualquer lugar do país, tornando o processo totalmente eletrônico".

Previsto no plano de governo, o mercado municipal é parte do projeto de revitalização do bairro Porto de Santana, "visando gerar um mercado de peixes, de alimentos e um polo de alimentação à beira-mar, com píer para estacionamento de embarcações".