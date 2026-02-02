Assembleia do ES retoma trabalhos em sessão com Casagrande e prefeitos

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo(Ales) retomou os trabalhos nesta segunda-feira (2) com sessão solene no Plenário Dirceu Cardoso, em Vitória . O evento lotou o plenário e marcou a abertura do ano legislativo.

A solenidade reuniu o governador Renato Casagrande (PSB) , a presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargadora Janete Vargas, além de prefeitos e chefes de instituições.

Em discurso durante a sessão solene, o presidente da Casa, deputado Marcelo Santos (União), afirmou que 2026 será um ano desafiador e de mudanças, citou efeitos do cenário internacional na economia e defendeu o fortalecimento das instituições. Ele também falou em renovação de lideranças nas eleições e listou ações e reconhecimentos do Legislativo estadual.