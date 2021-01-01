Exclusivo: o pacote de anúncios de Euclério no 1° dia de governo em Cariacica

Euclério Sampaio, prefeito eleito de Cariacica Crédito: Vitor Jubini

O novo prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM), será empossado nesta sexta-feira (1º), às 8h da manhã. E seu discurso de posse não será somente de agradecimentos e de renovação de compromissos genéricos de campanha. O ex-deputado anunciará um pacotão de medidas concretas que tomará nos seus primeiros 100 dias de governo (algumas delas, imediatas). O conjunto de primeiras ações está voltado sobretudo para a saúde municipal, mas abrange outras áreas, como limpeza urbana e simplificação para a abertura de empresas na cidade.

Na Saúde, a secretária municipal será Roberta Goltara Coelho, que era superintendente de Saúde em Cariacica, cargo vinculado à Secretaria de Estado da Saúde. Euclério vai anunciar a duplicação do número de equipes do Programa Saúde da Família dentro dos primeiros 100 dias de governo. Hoje, existem 24 equipes do programa atuando no município. Assim, conforme assegura Euclério, esse número saltará para 48 até o início de abril.

Segundo o novo prefeito, cada equipe do PSF representa para os cofres públicos um custo mensal de cerca de R$ 25 mil. Assim, as 24 equipes extras significarão um custo adicional de cerca de R$ 650 mil por mês para a municipalidade. De acordo com o novo prefeito, a maior parte dos recursos para bancá-las virá do governo federal, enquanto a outra parte será coberta pelo governo do Estado. “Os recursos já estão garantidos.”

E mais: Euclério afirma que, até o fim deste ano recém-inaugurado, elevará o número de equipes do PSF na cidade para 100. No total, o gasto mensal para manter todas elas passará a ser de cerca de R$ 2,7 milhões, em valores atuais.

CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE

Euclério também garante que abrirá processo seletivo para a contratação de 350 agentes de saúde. “Hoje Cariacica não tem nenhum. Quero resolver isso o mais rápido possível. Tenho urgência. Serão todos contratados por processo seletivo”, diz o novo prefeito.

AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO

“Vou botar cinco unidades de saúde para trabalhar das 7h às 19h. Hoje as nossas unidades atendem das 7h às 17h. E, até 100 dias de governo, teremos 10 unidades funcionando nesse horário ampliado”, afirma Euclério. Segundo ele, Cariacica hoje possui 28 unidades de saúde.

ATENDIMENTO ONLINE

“Também faremos a implantação do sistema de agendamento on-line de consultas na rede municipal. A implantação será rápida. O Juninho já fez o cabeamento. Vamos fazer o sistema todo, também nos 100 primeiros dias de governo”, assegura Euclério.

HOME CARE

O sucessor de Juninho também anunciará a implantação do programa “Melhor em Casa” na rede municipal, baseado no modelo de “home care”, no qual o paciente fica “internado” na própria residência e recebe atendimento de profissionais de saúde sem sair de casa.

MUTIRÃO DE LIMPEZA

No fim desta coluna, você encontra a lista completa com as 11 medidas a serem anunciadas por Euclério na saúde municipal, mas seu pacote vai além dessa área. Já neste sábado (2), por exemplo, ele iniciará um mutirão de limpeza urbana e desassoreamento de canais e rios que cortam Cariacica.

Nesta sexta mesmo, logo após ser empossado, Euclério assinará a ordem de serviço determinando o início do mutirão, que contará com quatro máquinas escavadeiras e oito caminhões para limpar os valões e desassorear os canais. “Além disso”, conta Euclério, “teremos duas grandes equipes de limpeza recolhendo o lixo e capinando sempre dois bairros ao mesmo tempo. Os primeiros serão Jardim América e o início da BR 262”.

O programa já tem até slogan: “Cariacica: eu amo, eu cuido”. Tudo será custeado com recursos municipais, mas, segundo Euclério, ele está negociando com o governo Casagrande (o maior parceiro dele) o fornecimento de “uma quinta máquina escavadeira, para eu limpar um rio maior”.

REURBANIZAÇÃO

Euclério também pretende investir na reurbanização e na revitalização de Campo Grande e Jardim América, começando pela pracinha de Campo Grande. “Vamos revitalizar o centro do bairro. Na segunda-feira (4), vou reunir as secretarias para contratar o projeto executivo e licitar a obra o mais rápido possível.”

“SIMPLIFICA CARIACICA”

Já nesta sexta-feira, imediatamente após a posse, Euclério assinará seus primeiros três decretos como prefeito. O primeiro deles criará a comissão responsável por desenvolver o “Simplifica Cariacica”, projeto que vai instituir um conjunto de medidas para suprimir burocracias, “de modo que o empresário que queira se estabelecer em Cariacica tenha rapidez e possa fazê-lo de forma imediata”, explica Euclério. “Vamos rever o Código Sanitário da cidade”, completa.

PLANO DIRETOR

O segundo decreto a ser assinado por Euclério cria uma comissão encarregada de rever o Plano Diretor Municipal (PDM) e elaborar um novo projeto de lei, atualizado. “O PDM de Cariacica está na Câmara Municipal para ser votado há muitos anos. Não sei por que não foi votado. Pedi à Câmara para devolvê-lo porque precisamos atualizá-lo, para que a cidade se desenvolva e acompanhe os avanços”, explica o prefeito.

CÓDIGO DE POSTURAS

O terceiro decreto de Euclério cria uma terceira comissão: esta, com o objetivo de rever o Código de Posturas da cidade, “para facilitar a vida dos empresários”, segundo ele mesmo.

CORTE DE GASTOS

Euclério ainda pretende baixar um decreto, à Paulo Hartung, determinando corte de gastos de custeio (manutenção da máquina) nas mais diversas áreas. Antes, porém, pedirá a cada secretário(a) que avalie e lhe indique o que pode ser cortado na respectiva pasta, na primeira reunião ampliada com o secretariado, marcada para a próxima segunda-feira (4).