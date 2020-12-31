Na pandemia, posses dos eleitos na Grande Vitória serão reduzidas e virtuais

Lorenzo Pazolini, Arnaldinho Borgo, Euclério Sampaio e Sergio Vidigal: prefeitos eleitos na Grande Vitória Crédito: Rede Social/Arte A Gazeta

A pandemia do novo coronavírus alterou o processo eleitoral de 2020. Data da votação adiada, campanha com necessidade de menos contato físico, período de transição mais curto e diplomação virtual foram resultados da exigência de distanciamento social para evitar a disseminação da Covid-19. Neste início de 2021, as posses na Grande Vitória também serão diferentes em relação aos anos anteriores, com limite de convidados presencialmente e transmissão on-line.

Nesta sexta-feira (1º), prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos serão empossados nos cargos para os quais foram escolhidos nas urnas. Durante as sessões solenes, também serão eleitos os membros da Mesas Diretoras das Câmaras municipais.

Cada cidade pode adotar um modelo de cerimônia. Vitória e Cariacica terão uma solenidade reduzida, sem público. Em Vila Velha e na Serra, os eleitos poderão levar convidados na posse.

Em Vitória , a sessão ocorrerá de maneira híbrida. O prefeito eleito Lorenzo Pazolini (Republicanos) e a vice-prefeita na chapa, Capitã Estéfane (Republicanos), tomarão posse de forma virtual. Já os 15 vereadores eleitos estarão presencialmente na Câmara da Capital para assumir o mandato e, em seguida, eleger a Mesa Diretora.

A cerimônia está marcada para as 17 horas e deve ser breve. Não será aberta ao público e não haverá convidados. Apenas a equipe técnica estará na Casa. Familiares dos eleitos e moradores da cidade poderão acompanhar a solenidade pelo canal da Câmara de Vitória no YouTube.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa de Pazolini para saber com quem e onde o prefeito eleito e a vice-prefeita devem participar da posse. De acordo com a equipe, isso ainda não foi decidido.

A sessão solene de posse em Cariacica também não será aberta ao público e, segundo a Câmara de Cariacica, não está permitido levar convidados. No entanto, o prefeito eleito Euclério Sampaio (DEM) disse que tem conversado para que seja possível levar apenas um convidado. "Devo levar minha esposa, acredito que vão deixar", declarou.

Além de Euclério, participaram da posse a vice-prefeita Edna Furtado (Avante) e os 19 vereadores que terão uma cadeira na Câmara a partir de 2021.

A equipe técnica da Casa também poderá comparecer ao plenário do Legislativo municipal. A cerimônia ocorrerá logo cedo no primeiro dia do ano, às 8 horas, com transmissão pelo canal da Casa no YouTube.

PRESENCIAL E COM CONVIDADOS

Em Vila Velha , município com maior número de casos de Covid-19 desde o início da pandemia  33,3 mil, de acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde , a sessão solene será presencial e com a presença de convidados. Tomarão posse o prefeito eleito, Arnaldinho Borgo (Podemos), o vice, Victor Linhalis (Podemos), e os 17 vereadores eleitos. Cada um dos eleitos poderá levar até cinco convidados. Considerando a equipe técnica da Câmara, mais de 95 pessoas estarão presentes na solenidade.

Arnaldinho vai levar a esposa, a mãe e as duas irmãs. Os filhos dele também devem estar presentes. Já o vice-prefeito Victor Linhalis vai estar acompanhado da esposa e das duas filhas.

Para que não haja aglomeração devido ao número de convidados, o Legislativo municipal informou que optou por realizar a cerimônia no Centro de Convenções de Vila Velha, espaço que comporta um número maior de pessoas se comparado ao plenário da Casa. Os moradores da cidade poderão acompanhar a sessão pelo YouTube do prefeito eleito.

Na Serra , a sessão solene será presencial no plenário da Câmara. O Legislativo municipal estipulou que não haverá público, mas que cada eleito poderá levar um acompanhante à cerimônia. Tomam posse o prefeito eleito Sergio Vidigal (PDT), o vice Thiago Carreiro (Cidadania) e 23 vereadores eleitos. Levando-se em consideração também a equipe técnica, a posse contará com mais de 50 pessoas presentes. O evento será às 16 horas e terá transmissão pelo YouTube e pelo Facebook da Casa.

Vidigal será acompanhado pela esposa, Sueli Vidigal.

CONFIRA A AGENDA DAS POSSES NA GRANDE VITÓRIA

Cariacica: dia 1º de janeiro, às 8 horas. Na Câmara Municipal de Cariacica, com a presença dos eleitos e da equipe técnica. Cerimônia será transmitida pelo YouTube do Legislativo.

dia 1º de janeiro, às 8 horas. Na Câmara Municipal de Cariacica, com a presença dos eleitos e da equipe técnica. Cerimônia será transmitida pelo YouTube do Legislativo. Vila Velha: dia 1º de janeiro, às 16 horas. No Centro de Convenções de Vila Velha, com a presença dos eleitos, de cinco convidados de cada e da equipe técnica. Cerimônia será transmitida pelo YouTube do Legislativo.

dia 1º de janeiro, às 16 horas. No Centro de Convenções de Vila Velha, com a presença dos eleitos, de cinco convidados de cada e da equipe técnica. Cerimônia será transmitida pelo YouTube do Legislativo. Serra: dia 1º de janeiro, às 16 horas. Na Câmara Municipal da Serra, com a presença dos eleitos, de um convidado de cada e da equipe técnica. Cerimônia será transmitida pelo YouTube do Legislativo.

dia 1º de janeiro, às 16 horas. Na Câmara Municipal da Serra, com a presença dos eleitos, de um convidado de cada e da equipe técnica. Cerimônia será transmitida pelo YouTube do Legislativo. Vitória: dia 1º de janeiro, às 17 horas. Na Câmara Municipal de Vitória, com a presença dos vereadores eleitos e da equipe técnica. Prefeito e vice eleitos participarão de forma virtual. Cerimônia será transmitida pelo YouTube do Legislativo.