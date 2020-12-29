Para cobrar: veja as promessas de Arnaldinho Borgo para a cidade de Vila Velha

Reformar todas as escolas de Vila Velha

Nos moldes do que já existe em Vitória, Arnaldinho promete instalar o cerco inteligente, com a implantação também do reconhecimento visual. Para isso, precisa aumentar o número de câmeras de videomonitoramento em Vila Velha, promessa que é contemplada no plano de governo. O cerco é um sistema eletrônico usado para monitoramento de veículos e visa, principalmente, reduzir crimes que envolvem o uso de carros e motocicletas.

Em parceria com o governo estadual, o prefeito eleito promete revitalizar e criar o Parque da Prainha. Essa é uma das grandes obras anunciadas por Arnaldinho e vai ser prioridade da Secretaria de Projetos Estruturantes, que será criada a partir de 2021. A promessa foi feita durante entrevistas.

A promessa está no plano de governo de Arnaldinho. Ele não cita quantas ou em quais regiões as novas unidades vão ser construídas, mas diz que vão ser planejadas de acordo com o crescimento populacional dos bairros.

O prefeito eleito prometeu aumentar de 39 para 123 o número de equipes de saúde da família para atender a 100% da população. A promessa foi feita durante entrevista para o jornalista Mário Bonella, da TV Gazeta. Na ocasião, Arnaldinho disse que o aumento acontecerá já no primeiro ano de mandato, com ajuda de recursos do governo federal.

No plano de governo, Arnaldinho promete planejar a construção de uma nova biblioteca pública municipal e propõe a criação de uma biblioteca on-line da rede de ensino. Ele não dá prazos para a proposta.

Uma das prioridades de Arnaldinho na área de educação, de acordo com o plano de governo, é a recuperação salarial do magistério municipal. A concessão de aumento para os profissionais de educação também foi prometida pelo prefeito eleito durante entrevistas. Ele não estabeleceu prazo para que isso ocorra, mas só deve acontecer depois de 2022. Aumentos de gasto com pessoal estão proibidos por lei até o fim de 2021, como contrapartida ao socorro financeiro fornecido pela União aos Estados e municípios.

Promessa recorrente durante a campanha, o prefeito afirma que vai desburocratizar o serviço na prefeitura e que os processos de papel vão passar a ser digitais. Ele também promete serviços on-line para atender à população, como: emissão de alvarás, tapa-buraco on-line, Procon on-line. Essa transição começa já no primeiro dia de governo, segundo Arnaldinho.

Uma das prioridades das políticas do prefeito eleito para a população mais idosa é a construção de novos centros de convivência. A promessa está no plano de governo, mas Arnaldinho não fala onde e nem quando esses espaços vão ser construídos.

Proposta do plano de governo e citada durante entrevistas, Arnaldinho propõe a criação de um centro de referência para atender às mulheres, disponibilizando especialistas em áreas como ginecologia, por exemplo. Essa é uma das ações na área de políticas públicas para mulheres.

A promessa foi feita durante entrevista para a TV Gazeta. O prefeito eleito disse que já conversou com donos de clínicas da cidade para fazer uma parceria de serviços com a prefeitura para que a população se consulte com especialistas. A ideia é que, depois que as clínicas fechem a agenda para atendimento particular, elas possam receber outros moradores do município.

Essa é uma das metas do Plano Nacional de Educação (PNE) que o prefeito eleito promete cumprir. Em entrevista, ele disse que 50% das unidades em Vila Velha vão oferecer ensino em tempo integral. Isso vai ser cumprido durante a primeira metade do mandato, que é 2022. A prioridade é para os bairros de maior vulnerabilidade social.

Proposta da área de mobilidade urbana para a cidade que está no plano de governo. Durante campanha, Arnaldinho disse que quer ampliar as ciclovias e os serviços de bicicleta compartilhada, expandindo para áreas mais periféricas.

Para incentivar o turismo na cidade, o prefeito vai criar o centro de atendimento ao turista e elaborar um plano municipal. Ele também promete a formação de agentes e guias de turismo para melhorar os serviços.

A ampliação de parques para animais na cidade de Vila Velha é uma das propostas do prefeito voltada para área de bem-estar animal. Além disso, ele se compromete a captar recursos para a construção de um hospital público veterinário na cidade.