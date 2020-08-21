Com veto mantido, 189 mil servidores têm salários congelados no ES

Assembleia Legislativa, Palácio Anchieta e Tribunal de Justiça: Poderes não poderão dar reajustes até dezembro de 2021 Crédito: Reprodução

QUEM VAI RECEBER REAJUSTE NO ES MESMO COM O CONGELAMENTO?

Defensores públicos também terão reajustes no ano que vem, conforme determina uma lei complementar sancionada em fevereiro de 2020. O congelamento de salários em todo o país foi sancionado pelo presidente da República em 28 de maio.

QUEM ESTÁ COM SALÁRIO CONGELADO ATÉ DEZEMBRO DE 2021 NO ES?

Servidores de todas as áreas e todos os Poderes  Executivo, Legislativo e Judiciário  nos âmbitos municipal, estadual e federal, à exceção das categorias mencionadas acima. Estão congelados os salários de 189 mil servidores.

POR QUE O CONGELAMENTO?

Segundo o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), o impacto que a concessão de reajustes para as categorias propostas no projeto aprovado no Legislativo (que incluía servidores da saúde, da segurança, da educação, da limpeza urbana e dos serviços funerários, os agentes penitenciários, os assistentes sociais e os militares), que foi vetado pelo presidente, teria um impacto de R$ 130 bilhões.

Essa projeção de impacto foi questionada por parlamentares favoráveis à liberação do reajuste, apontando que os aumentos, se ocorressem, seriam decididos caso a caso nos municípios e Estados, em percentuais diferentes.

REAJUSTE INFLACIONÁRIO ANUAL PODE SER AUTORIZADO?

Não. Estão proibidos, até dezembro de 2021, reajustes a remunerações, benefícios, contagem de tempo de serviço para progressão de carreira, concessão de licenças e gratificações.

O QUE PODE ACONTECER COM QUEM CONCEDER AUMENTO?