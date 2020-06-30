Apesar de congelamento, Judiciário aumenta salário de 75 servidores no ES

Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES): 75 servidores conquistaram os benefícios Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Contudo, os benefícios serão pagos apenas àqueles que atingiram o tempo de serviço até a data da publicação da lei. Diversos cargos no Tribunal foram contemplados, como oficiais de justiça, analistas judiciários e assessores de juiz. De acordo com o Diário da Justiça desta segunda-feira (29), foram concedidas 50 gratificações por tempo de serviço e 25 por assiduidade.

O adicional por tempo de serviço é concedido aos servidores quem completam cinco anos ininterruptos no cargo. Esses funcionários recebem aumento de 5% em seus salários, cumulativos até chegar a 35% de reajuste. Para servidores nomeados até 1997, o adicional pode chegar a 60%.

Já o adicional de assiduidade é de 2% do salário a cada 10 anos de serviço, também concedido cumulativamente, podendo chegar a até 15%.

Questionado se os adicionais não poderiam ser concedidos em outro momento, o presidente do TJES, Ronaldo Gonçalves de Sousa, informou que serão mantidos, por ora, os pagamentos deferidos anteriormente à aprovação da lei federal que congelou salários. A Corte não respondeu qual será o impacto financeiro gerado pelo pagamento dos benefícios incorporados aos vencimentos.

Entre os funcionários contemplados com os percentuais, dois analistas judiciários que ocupam cargos de escrivão e escrevente juramentado receberão 60% de acréscimos aos salários devido às gratificações. Outros dois analistas, com cargos de contador de comarca e agente judiciário, ganharão 48% de adicionais. Outros dois, com funções de porteiro de comarca e oficial de justiça avaliador, 46%.

GASTO COM PESSOAL