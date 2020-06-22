Sem integração de comarcas, manutenção de serviços corre risco, diz TJES

Desembargador Ronaldo Gonçalves Sousa encaminhou documento ao CNJ para justificar a necessidade de integração de comarcas Crédito: Vitor Jubini

A prestação de serviços do Judiciário capixaba pode ficar comprometida caso a integração das comarcas não ocorra no Estado. De acordo com o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) , desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, em resposta enviada ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o quadro atual de servidores públicos e magistrados é insuficiente para atender todas as comarcas e unidades existentes no Estado. Cerca de um terço delas não possui juízes titulares, o que dificulta a manutenção do serviço judicial oferecido à população. A situação fiscal do Tribunal impede a readequação do quadro.

Segundo Ronaldo Gonçalves de Sousa, as dificuldades orçamentárias vividas pelo TJES nos últimos anos levaram ao cenário atual de escassez de membros e servidores no Judiciário. Sem recursos para nomear e até promover magistrados, já que não existem substitutos suficientes nas comarcas vagas, cerca de um terço das comarcas acaba sendo atendido por juízes que acumulam outras unidades jurisdicionais. Esse tipo de "arranjo" causa prejuízo ao atendimento judicial, de acordo com o desembargador.

"O atual cenário sequer comporta a continuidade da prestação de serviço da forma 'arranjada' com magistrados e servidores. O Tribunal, sem a integração de comarcas, perderá em pouco tempo a capacidade de garantir a continuidade da prestação do serviço público que oferta, em sacrifício da boa administração e do direito fundamental de acesso à Justiça do cidadão" Ronaldo Gonçalves de Sousa - Presidente do TJES

"Compelir o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo a continuar os arranjos atuais representará sério prejuízo à capacidade desta Administração em cumprir com o seu fiel compromisso com o direito fundamental de acesso à Justiça", destaca em um dos trechos do documento.

DESPESAS JÁ SUPERAM RECEITA

O Tribunal também viu cair R$ 85 milhões da receita só em maio e abril, e foi atingido com a queda da arrecadação do próprio Fundo Especial do Poder Judiciário, utilizado para investimentos e custeio. As despesas já são maiores que a previsão de receita.

"Ocorre que, antes da pandemia, o Poder Judiciário Capixaba já tinha empenhado do orçamento, contando com a arrecadação anteriormente programada, aproximadamente R$ 108 milhões, ou seja, valor atualmente R$ 33 milhões acima da atual projeção de arrecadação [R$ 119 milhões], o que só torna ainda mais urgente a necessidade de adoção de medidas como a integração de Comarcas, já que a fixação das despesas orçamentárias deste ano já está superior à nova previsão de receitas", diz o desembargador, no documento.

"A integração das Comarcas  recentemente aprovada pelas Resoluções ora sindicadas  contribui de forma direta e relevante para redução do impacto da atual crise econômica e fiscal e, além disso, possibilitará o alcance da sustentabilidade pela adequação gradual do quantitativo de membros e servidores efetivos e comissionados", destaca.

MODERNIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO

Outro argumento apresentados pelo presidente do TJES para a unificação das unidades jurisdicionais está na urgência de modernização do Judiciário. Durante a pandemia, a necessidade de trabalho remoto fez com que o Judiciário do Espírito Santo estivesse com os menores índices de produtividade. Para o magistrado, a implementação do Processo Judiciário Eletrônico em todo o Estado vai permitir um atendimento judicial mais eficiente. O custo porém, estimado em R$ 53 milhões, demanda uma economia de gastos que, segundo ele, pode ser obtida por meio da união das comarcas.

"Para conseguir concluir o projeto de automação da máquina judiciária, a integração de comarcas é medida imperativa, já que a economia gerada com sua efetivação é de aproximadamente R$ 36 milhões anuais". Ele completa: "Tal resultado financeiro positivo é crucial para implementação do Processo Judicial Eletrônico (PJe) em todo o Estado do Espírito Santo, que infelizmente ainda se encontra com 50% de suas distribuições pelo meio físico, o que corrobora para conclusão do inegável ganho para o jurisdicionado das unidades integradas, até porque, estas Comarcas serão as primeiras a receberem o PJe neste ano".

A POLÊMICA DAS COMARCAS

Em entrevista à coluna Vitor Vogas, o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho , criticou a medida e disse que "em vez de fechar fóruns, o TJES deveria cortar na carne". Ele também disse que houve rompimento do diálogo do Judiciário com a Ordem e a decisão foi tomada em reunião secreta.