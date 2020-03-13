Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Governo do ES sanciona aumento salarial para policiais e bombeiros
Aumento de salário

Governo do ES sanciona aumento salarial para policiais e bombeiros

Reajuste também foi aprovado para agentes socioeducativos e inspetores penitenciários. A decisão será publicada no Diário Oficial na próxima segunda-feira (16)

Publicado em 13 de Março de 2020 às 20:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 20:47
O reajuste será feito para todas as patentes da Polícia Militar Crédito: Arquivo
O governador Renato Casagrande (PSB) sancionou o reajuste salarial para policiais civis, militares, bombeiros milites e inspetores e agentes socioeducativos. A decisão será publicada no Diário Oficial na próxima segunda-feira (16). 
Os projetos que estipulam aumento de salário para as categorias foram aprovados pela Assembleia Legislativa durante sessão extraordinária na última quarta-feira (11). Os reajustes serão feitos já neste mês.

REAJUSTE PARA PM E BOMBEIROS

O Projeto de Lei Complementar (PLC) 9/2020 é o que trata do reajuste para os policiais e bombeiros militares. De acordo com as tabelas, por exemplo, um soldado na classe inicial da carreira que hoje recebe R$ 2.875,68 vai passar a ganhar já neste mês R$ 3.137,76 e, em julho do ano que vem, R$ 3.388,78. Em 2022, o valor será de R$ 3.524,33 no mês de julho e R$ 3.704,55, em dezembro.
Aumento de salário também abrange bombeiros militares Crédito: Caíque Verli
Outra alteração da proposta ocorre na questão do serviço extraordinário previsto na Lei Complementar 420/2007. Ela acaba com a jornada máxima de 18 horas mensais, reduzindo para 12 horas por mês para todos os policiais e bombeiros militares neste ano, limitando a 6 horas no máximo a partir de dezembro de 2022.

POLÍCIA CIVIL

Já os PLCs 10 e 11/2020 versam sobre as carreiras da Polícia Civil (PCES), como peritos, investigadores e delegados. A primeira proposição concede reajuste para inúmeras carreiras. Um investigador de polícia que está recebendo R$ 5.282,47 vai começar a ganhar R$ 5.493,77 no início da carreira. A partir de julho do ano que vem será de R$ 5.713.52; em julho de 2022 vai para R$ 5.942,06, e em dezembro chega a R$ 6.245,92.
Reajuste na Polícia Civil será feito para peritos, investigadores e delegados  Crédito: Divulgação
O projeto ainda modifica várias leis complementares para mudar o tempo de serviço extraordinário dessas carreiras. Quase todas podem fazer 24 horas por mês e passarão a fazer no máximo 12 horas em 2022, seguindo o período de 6 horas seguidas. A exceção é a perícia oficial criminal, que vai cumprir 12 horas mensais mas com 6 horas seguidas.

Veja Também

Em assembleia, militares aceitam reajuste proposto pelo Governo do ES

Reajuste para policiais aumentará gastos do governo em R$ 600 milhões

Casagrande sobre reajuste para servidores da Segurança: "esforço gigantesco"

DELEGADOS

O Projeto de Lei Complementar (PLC) 11 abrange somente os delegados. Atualmente, um profissional em início de carreira ganha R$ 10.410,61. Com aprovação da lei, deve passar a receber já neste mês R$ 10.827,03. Em julho do ano que vem o valor será de R$ 11.260,12; em julho de 2022 será R$ 11.710,52, e em dezembro o valor chega a R$ 12.309,35.

INSPETOR E AGENTE SOCIOEDUCATIVO

Pelo Projeto de Lei (PL) 161/2020, o reajuste para o cargo de inspetor nível 1 - que atualmente corresponde ao valor de R$ 2.873,20 - em março de 2020 passaria para R$ 2.988,13; em julho de 2021 iria para R$ 3.107,65, e em julho de 2022 deve ficar em R$ 3.231,96.
Inspetor penitenciário também receberá reajuste  Crédito: Divulgação / Sejus

Veja Também

Até 2023, ES vai gastar quase R$ 1 bilhão com reajuste da segurança

Deputados aprovam reajuste salarial para policiais e bombeiros do ES

"Viramos uma página de 2017", diz Casagrande sobre reajuste para policiais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados