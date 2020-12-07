Vice-prefeito de Arnaldinho diz que atuação será ligada a valores cristãos em Vila Velha

Por meu pai já ter sido vereador, ter disputado cargo de deputado federal e eu ter crescido em uma família politizada sempre cresci com essa chama da política. Mas busquei primeiro minha estabilidade profissional e minha colocação técnica. No entanto, nunca deixei a política de lado. Na faculdade, fui um dos fundadores do Centro Acadêmico de Direito. Sempre estive envolvido com os movimentos estudantis. Nestes últimos dois anos, intensifiquei essa minha participação no campo político de forma mais ativa. Atualmente, sou presidente municipal do Solidariedade. A minha filiação no partido foi feita este ano a partir de um convite feito pela organização. Nunca fiz parte de outro partido. Vi que era uma boa forma de conseguir fazer um trabalho político na cidade.