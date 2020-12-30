Para cobrar: veja as promessas de Sergio Vidigal para a cidade da Serra

Incentivo a empresas que empregam jovens sem experiência

Em entrevista para A Gazeta , Vidigal elogiou a tecnologia, já em funcionamento em Vitória, e disse que a colocaria para funcionar nos primeiros 180 dias, ou seja, nos seis primeiros meses de 2021.

Além da criação de unidades móveis para atuar em bairros de maior vulnerabilidade social, Vidigal disse que vai chamar todos os aprovados no concurso da Guarda Municipal, criar unidades móveis para a Guarda Municipal e nomear os 170 aprovados no concurso de 2016. Mesmo com a impossibilidade de aumentar salários até dezembro de 2021, devido ao congelamento obrigatório imposto por lei federal, Vidigal se comprometeu a reajustar o salário da Guarda, fazer capacitações e analisar a possibilidade de mudar o modelo de remuneração de salário para subsídio. A diferença é que o salário progride de acordo com o tempo de serviço, enquanto o subsídio se mantém o mesmo, caso a função seja a mesma. Segundo ele, isso facilitaria o aumento salarial sem comprometer o orçamento.

A promessa foi feita durante entrevista para A Gazeta e essa foi uma meta que Vidigal disse querer cumprir nos primeiros 100 dias de governo. A digitalização inclui os processos administrativos, prontuários médicos, fichas escolares e características criminais de presos pela Guarda. Vidigal disse que haveria um prazo maior para digitalizar o arquivo, mas que os novos documentos já seriam cadastrados em um novo sistema.

No plano de governo, Vidigal se comprometeu a ofertar na rede municipal exames de média complexidade e citou alguns: "Endoscopia, ecocardiografia com doppler, colonoscopia, densitometria óssea, campimetria computadorizada, curva da pressão ocular, retinografia, e outros".

Outra promessa feita durante a campanha é que o município vai ofertar a telemedicina, ou seja, consultas médicas à distância, por videochamada. “Com a ajuda da tecnologia, a população poderá ser atendida pelo médico virtualmente, sem a necessidade de sair do conforto de suas casas”. O compromisso também foi registrado no plano de governo.

Vidigal também se comprometeu a dar início à marcação de consultas on-line, via aplicativos de celular. A promessa está no plano de governo e também foi anunciada em redes sociais. Em entrevista para A Gazeta, ele disse que o modelo de Vitória poderia ser utilizado na Serra, em uma parceria entre os dois municípios.

Nas redes sociais, Vidigal disse que vai garantir vagas nas creches “para todas as crianças de até três anos”. A ação, segundo ele, é uma forma de permitir que mães possam trabalhar com segurança e tranquilidade em tempos difíceis na economia.

A proposta está no plano de governo, no trecho dedicado à assistência social. Os recursos, segundo o prefeito eleito, seriam do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Funcop) e do próprio município.

Também no plano de governo, Vidigal se compromete a construir um centro para atender pessoas com deficiência, contratando profissionais especializados para atuar nessa área. “O meu objetivo é valorizar o protagonismo dessas pessoas na nossa sociedade, garantindo atendimento e assistência de qualidade e oportunidades com igualdade e equidade”, comentou, nas redes sociais, sobre a proposta.

Vidigal prometeu criar equipes com médico, enfermeiro e técnico em enfermagem para atender usuários que possuam problemas de saúde, com dificuldades ou impossibilidade física de locomoção. O serviço já existe na Serra, mas ele pretende ampliar "para que pessoas com dificuldades de locomoção, idosos, pacientes crônicos ou pós-cirúrgicos tenham atendimento em casa, próximos à família", publicou também nas redes sociais.

Em suas redes sociais, o prefeito se comprometeu a colocar wi-fi gratuito em todos os bairros da Serra dentro de uma proposta de contratar um novo sistema de iluminação por LED, que também conta com um mecanismo que disponibiliza internet para os moradores.

O prefeito eleito quer que as unidades de saúde funcionem até as 20h na Serra. A proposta foi publicada em suas redes sociais.

Nas áreas da Cultura e do Turismo, Vidigal disse que vai revitalizar os sítios históricos e patrimônios tombados. O objetivo, segundo ele, é explorar economicamente a cultura da cidade através do turismo, além de intensificar o “sentimento de orgulho em cada morador serrano”.

O prefeito também se comprometeu a recuperar as atividades do Centro de Zoonoses da Serra, oferecendo serviços de castração e atendimentos essenciais a animais.