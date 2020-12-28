Audifax exonera todos os servidores comissionados da Serra

Atual prefeito da Serra, Audifax Barcelos exonerou todos os servidores comissionados Crédito: Carlos Alberto Silva | A Gazeta

A medida, de acordo com o Executivo municipal, não prejudica o atendimento e os serviços prestados. A justificativa da prefeitura é que 92% do quadro de servidores não é comissionado. Vidigal, por sua vez, disse que respeita a decisão, mas cobrou responsabilidade em meio à pandemia de Covid-19.

Audifax e Vidigal são adversários políticos. Eles iniciaram a vida pública no mesmo grupo, revezando-se no comando da cidade, mas romperam há alguns anos. A transição na cidade ocorre por meio de interlocutores, sem contato entre atual e futuro prefeito.

Os cargos comissionados são de livre nomeação e exoneração, ou seja, é o chefe do Executivo que decide quem vai ocupar ou deixar as vagas. Geralmente, são escolhidos para essa posição pessoas de confiança do prefeito.

Por meio de nota, a Prefeitura da Serra informou que a menor parte dos servidores é comissionada e que o quadro poderá ser recomposto no dia 2 de janeiro. "A medida não prejudica o atendimento e os serviços prestados. Vale ressaltar que a Prefeitura da Serra conta com cerca de 92% do seu quadro com servidores efetivos, contratados e celetistas (mais de 9.200 servidores)", afirmou.

Já o prefeito eleito reafirmou que a atribuição de nomear e exonerar é de Audifax, mas que é preciso pensar na população.

"Eu acredito que servidores de áreas essenciais deveriam ser mantidos de forma republicana, pensando não no próximo prefeito, mas na população que aguarda o atendimento essencial, como no serviço de saúde, assistência social e segurança", afirmou, frisando que "na vida pública é preciso responsabilidade com as pessoas, em especial em tempos difíceis de pandemia".

Atitude semelhante foi tomada pelo prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), que vai passar o comando da cidade para Arnaldinho Borgo (Podemos). O tucano também exonerou todos os servidores comissionados. Assim como na Serra, a relação entre o atual e o futuro prefeito não é nada amistosa.

AUDIFAX É INVESTIGADO POR "ESQUEMA" DE LOTEAMENTO DE CARGOS

Na ação apresentada à Justiça, o MPES diz que prefeito promovia troca de cargos pelo apoio de vereadores e lideranças comunitárias e que 329 vagas sem função definida foram utilizadas para acomodar apoiadores.