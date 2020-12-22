"Sou a favor de criar uma autoridade metropolitana na Grande Vitória"

Nós vamos dividir a administração em quatro grupos. No núcleo de governo, onde ficarão a coordenadoria do governo (com status de secretaria), a Procuradoria-Geral e a Controladoria e Transparência. Depois, no núcleo de gestão, teremos a Secretaria de Gestão, Recursos Humanos e Tecnologia da Informação; Secretaria da Fazenda, Planejamento e Orçamento; Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade; e Secretaria de Serviços e a Secretaria de Comunicação. Ainda teremos o núcleo de políticas essenciais teremos as secretarias de Educação, de Saúde e de Segurança Pública e Defesa Social. Por fim, no núcleo de desenvolvimento estratégico, teremos as secretarias de políticas ambientais (unindo as pastas de Agricultura, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente); de Desenvolvimento e Planejamento (que terá em seu guarda-chuva desenvolvimento econômico, empreendedorismo e a inovação tecnológica); de Cidadania e Políticas Públicas; de Políticas e Economia Solidária (que terão como áreas Cultura, Turismo, Esporte, Lazer, Qualidade de Vida e Felicidade); e de Mulheres, Direitos Humanos e Cidadania.