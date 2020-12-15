Filho de Vidigal foi subsecretário por um dia no governo Casagrande

Renato Casagrande nomeou e depois "desnomeou" filho de Sergio Vidigal em cargo no governo Crédito: Amarildo

Filho do deputado federal e prefeito eleito da Serra Sergio Vidigal (PDT), Sergio Eduardo Correa Vidigal, mais conhecido por Dudu, foi nomeado por Renato Casagrande (PSB) para o cargo comissionado de subsecretário estadual para Assuntos Administrativos da Secretaria de Estado de Esportes (Sesport). Assinado pelo governador no dia 4, cinco dias após a vitória eleitoral de Vidigal, o decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado no último dia 7. Só que, logo no dia seguinte (8), o ato de nomeação foi revogado por outro decreto assinado por Casagrande. Assim, oficialmente, o filho do prefeito eleito da Serra, também filiado ao PDT, só ficou 24 horas como subsecretário da Sesport, no cargo de livre indicação política.

Quem tornou pública a anulação da nomeação do filho foi o próprio Vidigal, em entrevista ao podcast Papo de Colunista na última sexta-feira (11) . De fato, o decreto de Casagrande sustando os efeitos do anterior foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado no dia 8. Já no dia seguinte, um novo decreto reconduziu o antecessor do filho de Vidigal, Eduardo Ramos Loureiro (não filiado ao PDT), ao cargo de subsecretário para Assuntos Administrativos da Sesport, exercido por ele desde 29 de setembro. Antes dele, o cargo era ocupado pelo presidente municipal do PDT na Serra, Alessandro Comper.

No governo Casagrande, o comando da Sesport é a "cota" do PDT (leia-se de Vidigal, um dos mais importantes aliados de Casagrande na atual conjuntura política estadual). Desde o início do ano passado, quando começou o atual governo, a pasta é chefiada por Júnior Abreu, secretário indicado pessoalmente por Sergio Vidigal e homem de confiança do prefeito eleito da Serra. Abreu também é regularmente filiado ao PDT da Serra desde outubro de 2018.

Na mesma entrevista ao Papo de Colunista, Vidigal afirmou que não teve nenhuma influência na nomeação do filho e que Dudu declinou do cargo por decisão pessoal, mas que problema algum teria havido se o filho tivesse exercido a função.

"Se você olhar o Diário Oficial do dia seguinte, você vai ver que ele declinou da nomeação. O meu filho não está nomeado como subsecretário. Lógico que nada impede que, em algum momento, se alguém o convidar para alguma coisa e achar que ele tem condição de ocupá-lo... porque também não é por ser filho de político que está condenado a não participar da vida pública. Então ele não está nomeado neste momento, ele declinou no dia seguinte, foi feito o ato tornando sem efeito, tal e tal... E é lógico que, se em algum momento ele for convidado para alguma atividade, é uma decisão pessoal dele e de quem o convidar. Não será por influência minha."

Na mesma entrevista, Vidigal garantiu que, em sua nova administração na Serra, não nomeará nenhum parente. Ele completou: "Quando eu falo que no nosso município a gente não terá, é porque essa é uma decisão minha. Nós não teremos nenhum grau de parentesco ocupando [cargos de comando], não porque é desqualificado. É porque a cobrança minha na gestão será muito grande, porque eu serei muito cobrado. Então eu preciso ter essa liberdade de cobrar. E, para ter liberdade de cobrar, às vezes dentro de casa tem o lado sentimental, essas coisas, e a gente acaba sendo muito limitado em relação a isso".

Na tarde desta segunda-feira (14), contactamos a assessoria de imprensa da Sesport em busca dos porquês: por que nomearam o filho de Sergio Vidigal para o cargo em questão, no 2º escalão do governo, e por que o "desnomearam" no dia seguinte? Eis a resposta oficial na íntegra:

"A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) informa que o senhor Sergio Eduardo Correa Vidigal foi uma indicação de quadro técnico para o cargo por parte do PDT. Ele é formado em Direito, com experiência no setor público, ocupando a Gerência de Prospecção de Negócios da Ceasa desde janeiro de 2017 (onde permaneceu até o dia 14 de agosto deste ano), portanto, desde a gestão estadual anterior. A desistência de ocupar o cargo se deu por motivos pessoais."

Também perguntamos se Sergio Eduardo ocupará algum outro cargo no governo estadual. "Não há, por parte desta secretaria, nenhuma informação de que a referida pessoa ocupará ou não outro cargo no Governo do Estado", respondeu a assessoria da Sesport.

Filiado ao PDT da Serra há 17 anos, Dudu chegou a ser cotado para concorrer a uma vaga de vereador da cidade nas eleições municipais de novembro, mas não disputou.