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Serra

Vidigal anuncia equipe de transição com foco na digitalização da prefeitura

Trio vai dar início a transição a partir da próxima segunda-feira (4). Uma das prioridades de Vidigal é digitalizar a prefeitura e disponibilizar serviços pelo celular
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 22:08

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 22:08

Andressa Pavão, Luiz Fernando Mello Leitão e Rodrigo Barcellos Gonçalves
Andressa Pavão, Luiz Fernando Mello Leitão e Rodrigo Barcellos Gonçalves Crédito: Divulgação
O prefeito eleito da SerraSergio Vidigal (PDT), anunciou nesta sexta-feira (4) a equipe de transição que vai atuar na prefeitura a partir da próxima semana. O pedetista disse ter optado por um grupo "extremamente técnico", sem aliados políticos, que será coordenado pela economista Andressa Rodrigues Pavão. Ele já adiantou que ela não ficará em sua gestão em 2021.
Um dos principais objetivos do grupo será preparar o ambiente para digitalizar a prefeitura, uma das plataformas de governo anunciadas por Vidigal durante a campanha.
Doutora pela Universidade de São Paulo (USP), Andressa é servidora de carreira da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz). Assim como ela, também participa da equipe de transição outro profissional que atuava no Estado, o diretor de negócios do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), Luiz Fernando Mello Leitão. Ele é administrador e mestre em Gestão Estratégica pela Universidade Nacional de Brasília (UNB).
O advogado especialista em Direito Administrativo Rodrigo Barcellos Gonçalves completa o trio de Vidigal, que fará a transição de governo. Rodrigo é mestre em Ciências Contábeis pela Fucape e foi procurador-geral do município de Linhares. Além dos três, o pedetista pode indicar mais nomes nos próximos dias.
A digitalização que o prefeito eleito pretende implementar no município visa ofertar serviços, em especial na área de Saúde e Educação, na palma da mão dos moradores, em aplicativos de celular. O prefeito eleito também diz que quer priorizar o fortalecimento de políticas de segurança e medidas que contribuam para gerar emprego e renda.
Sergio Vidigal também já declarou que deve contratar uma empresa de auditoria para saber, com detalhes, a situação financeira da prefeitura, e que a empresa não teria envolvimento político.
Vidigal vai assumir a Prefeitura da Serra com R$ 100 milhões a menos no orçamento municipal. Em 2021, o orçamento será de R$ 1,61 bilhão, enquanto em 2020 está sendo de R$ 1,7 bilhão.
O atual prefeito, Audifax Barcelos (Rede), também já indicou os seis servidores que vão ajudar na transição: o coordenador de governo, José Eduardo Azevedo; o secretário de Administração, Anckimar Pratissolli; o secretário de Fazenda, Pedro Firme; a responsável pela pasta de Planejamento Estratégico, Lauriete Caneva; o procurador-geral do município, Vitor Soares Silvares; e a assessora técnica Maisa Eufrásia.

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ENCONTRO COM MAIA E CASAGRANDE

A agenda de Vidigal contou hoje com o encontro dele com o presidente da Câmara dos DeputadosRodrigo Maia (DEM), e com o governador Renato Casagrande (PSB). Na última quinta-feira (3), ele já tinha se encontrado com Casagrande para falar sobre as obras e projetos do Estado no município.

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