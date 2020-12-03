Eleito na Serra, Vidigal se reúne com Casagrande no Palácio Anchieta

Casagrande (PSB) se reúne com Vidigal (PDT) no Palácio Anchieta Crédito: Rodrigo Araújo/Governo ES

Sergio Vidigal (PDT) teve seu primeiro encontro, nesta quarta-feira (03), com o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB) , após ser eleito prefeito da Serra, no último domingo (29). Na mesa, esteve o pedido para estabelecerem parcerias, visando a construção da Delegacia da Mulher e o retorno das obras do contorno de Jacaraípe, paradas há seis anos.

Além de Vidigal e Casagrande, estiveram no encontro o secretário de Estado da Casa Civil, Davi Diniz, e o secretário-geral do PDT estadual, Weverson Meireles.

A conversa com Casagrande fez parte da série de encontros que o governador está promovendo no Palácio Anchieta com os prefeitos eleitos na Grande Vitória. Na última terça-feira (1), a reunião foi com Euclério Sampaio (DEM) , prefeito eleito em Cariacica.

Na próxima semana, o governador receberá Arnaldinho Borgo (Podemos) , eleito em Vila Velha, e Lorenzo Pazolini (Republicanos) , eleito em Vitória. Fora do Palácio, Casagrande já se encontrou com Arnaldinho e Wanderson Bueno (Podemos), em Viana, em um evento da Cesan, na terça-feira (1°).

Segundo a assessoria de Vidigal, a segurança foi um dos temas principais do encontro. A proposta é ampliar o atendimento da delegacia de Jacaraípe, que atualmente funciona apenas em horário comercial, para 24h, e construir delegacias nos bairros de Serra Sede e André Carloni, que atualmente estão concentradas em Laranjeiras.

Além disso, há o plano para a criação de uma Delegacia da Mulher 24h, funcionando todos os dias da semana. Para a infraestrutura, o pedido é para que o governo do Estado volte com as obras do contorno de Jacaraípe, paradas há seis anos

No primeiro turno, o partido de Casagrande, o PSB, tinha a candidatura de Bruno Lamas na disputa para a Prefeitura da Serra, mas Bruno acabou ficando na 5ª colocação. A vitória de Vidigal, no entanto, não é um ponto a menos para o Palácio Anchieta, uma vez que o pedetista é aliado de Casagrande.