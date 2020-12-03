Vice-governadora do ES e embaixadora da Suécia debatem participação da mulher na política

Jaqueline tem se dedicado a incentivar mulheres a entrarem na política. O debate será às 14 horas e a vice vai participar como a primeira mulher negra a alcançar a cadeira de vice-governadora do Estado. Ela vai falar sobre sua experiência comandando o programa Agenda Mulher, que busca investir em políticas públicas, através do empreendedorismo, para valorizar e empoderar as mulheres.