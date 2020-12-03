Vice-governadora do ES e embaixadora da Suécia debatem participação da mulher na política

A vice-governadora do Espírito Santo, Jaqueline Moraes, vai marcar presença em um debate sobre a participação feminina na política ao lado da embaixadora da Suécia no Brasil, Johanna Skoog, da deputada canadense Julie Dzerowicz e da deputada israelense Michal Wunsh. O evento será promovido, de forma virtual, pela Secretaria de Relações Internacionais (SRI) da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira (3).
Entre os assuntos que serão abordados estão o financiamento de campanhas e outras políticas afirmativas e o resultado das eleições municipais de 2020. No Espírito Santo, a representatividade feminina nas prefeituras e nas câmaras municipais vai estar menor a partir de 2021. Em Cariacica, por exemplo, cidade de Jaqueline, nenhuma vereadora foi eleita.
Jaqueline tem se dedicado a incentivar mulheres a entrarem na política. O debate será às 14 horas e a vice vai participar como a primeira mulher negra a alcançar a cadeira de vice-governadora do Estado. Ela vai falar sobre sua experiência comandando o programa Agenda Mulher, que busca investir em políticas públicas, através do empreendedorismo, para valorizar e empoderar as mulheres.
Por nota, Jaqueline afirmou que pretende estimular a representatividade feminina abordando a importância dos estudos na vida de mulheres e meninas no Brasil. Após abandar o ensino médio aos 15 anos, a vice-governadora vai se formar em Direito no mês que vem. "Eu tenho meu próprio legado e quero ser referência para todas as mulheres pobres do Espirito Santo", escreveu.
O evento poderá ser acompanhado pelo site da Câmara dos Deputados, clicado aqui, a partir das 14 horas.