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Curso de Residência debate o papel das prefeituras na proteção às mulheres

Parte da programação dos residentes, a live 'O papel dos municípios na proteção às mulheres' foi transmitida em A Gazeta

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 11:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 11:45
"Segurança é papel do Estado, não da prefeitura". Quem nunca ouviu uma frase como essa, dita por um candidato ou por pessoa já empossada no Poder Executivo municipal, não é?! No entanto, a escalada de casos de violência contra as mulheres, seja nas ruas ou dentro de suas próprias casas, expõe a necessidade urgente de os municípios também se articularem sobre o tema.
Essa é a proposta da live "O papel dos municípios na proteção às mulheres", que faz parte do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Nesta quarta-feira (04), quatro dos 12 alunos do programa de imersão em jornalismo ajudaram a conduzir um bate-papo que teve como convidada principal a juíza Hermínia Azoury, coordenadora estadual de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.
"O assunto é super atual e necessário em um contexto de eleições. Estamos num momento crucial, de escolha dos candidatos que representarão os cidadãos pelos próximos quatro anos, e o combate à violência contra a mulher é algo que necessita ser debatido", afirma a jornalista Ana Laura Nahas, coordenadora do Curso de Residência.
Além da participação da juíza Hermínia Azoury, a diretora jurídica de sustentabilidade e compliance da ArcelorMittal Brasil, Marina Soares, também expôs as ações da multinacional para proteção e valorização das mulheres.

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