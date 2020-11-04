Curso de Residência debate o papel das prefeituras na proteção às mulheres

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"Segurança é papel do Estado, não da prefeitura". Quem nunca ouviu uma frase como essa, dita por um candidato ou por pessoa já empossada no Poder Executivo municipal, não é?! No entanto, a escalada de casos de violência contra as mulheres, seja nas ruas ou dentro de suas próprias casas, expõe a necessidade urgente de os municípios também se articularem sobre o tema.

Essa é a proposta da live "O papel dos municípios na proteção às mulheres", que faz parte do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta . Nesta quarta-feira (04), quatro dos 12 alunos do programa de imersão em jornalismo ajudaram a conduzir um bate-papo que teve como convidada principal a juíza Hermínia Azoury, coordenadora estadual de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.

"O assunto é super atual e necessário em um contexto de eleições. Estamos num momento crucial, de escolha dos candidatos que representarão os cidadãos pelos próximos quatro anos, e o combate à violência contra a mulher é algo que necessita ser debatido", afirma a jornalista Ana Laura Nahas, coordenadora do Curso de Residência.