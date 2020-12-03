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Coordenador da bancada

Da Vitória está com Covid-19 e não vai a encontro com Rodrigo Maia no ES

Diagnóstico foi confirmado na última segunda-feira (30). Deputado, que é o coordenador da bancada capixaba em Brasília, está com sintomas leves e cumpre isolamento em casa, em Colatina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 18:55

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 18:55

Deputado federal Da Vitória
Deputado federal Da Vitória em agenda na Câmara dos Deputados ainda em fevereiro Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
Coordenador da bancada capixaba em Brasília, o deputado federal Da Vitória (Cidadania) está com Covid-19. Por causa disso, ele não vai participar do encontro, marcado para esta sexta-feira (4), com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM). O evento vai reunir, além de Maia, o governador Renato Casagrande (PSB) e parlamentares do Espírito Santo no Palácio Anchieta.
Da Vitória foi diagnosticado com a doença na segunda-feira (30). Apesar disso, informou que cumpre isolamento desde o dia 25 de novembro, quando a esposa e as filhas testaram positivo para o novo coronavírus. Na ocasião, o deputado também realizou o teste, que deu negativo. 
"Estava com oscilação na temperatura corporal, garganta inflamada. Eram sintomas leves, mas que persistiram. Fiz outro teste na segunda e deu positivo", contou o parlamentar nesta quinta-feira (3).
"Como eu estou em casa desde o dia que minha família teve o diagnóstico, o fim do isolamento de 10 dias se encerraria amanhã (sexta). Mas, por prudência, não vou comparecer ao evento. O governador já foi avisado."
O deputado Ted Conti (PSB) afirmou, na quinta-feira, que aguardava o resultado de um teste para Covid-19 para decidir se compareceria à reunião, mas que estava sem sintomas. "Eu não tive nada, mas pessoas da minha família foram diagnosticadas com Covid. Por precaução, fiz o teste. Se não der nada, estarei no encontro", declarou no dia 3.
Nesta sexta-feira (4), um dia após falar com a reportagem, entrou em contato para afirmar que houve um mal-entendido, que não fez o teste para verificar se está com o novo coronavírus e que vai à reunião com Maia no Palácio Anchieta. 
"Houve um mal-entendido. Na verdade, quem fez exame e aguarda resultado é a minha filha. Eu não fiz exame recentemente, estou sem sintomas. Ela está com a garganta inflamada há alguns dias. Caso o resultado dela dê positivo, eu farei o exame. O resultado dela não saiu ainda, estava previsto para ontem (quinta), mas não saiu", disse nesta sexta. 

O ENCONTRO COM RODRIGO MAIA

Como publicado pelo colunista Vitor Vogas, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), vem a Vitória nesta sexta-feira para se reunir com o governador Renato Casagrande (PSB) e com os integrantes da bancada federal do Espírito Santo. O encontro está previsto na agenda do governador. Maia terá uma conversa a sós com Casagrande.
Em seguida, os dois almoçam, no Palácio Anchieta, às 12 horas, com os deputados federais e senadores do Espírito Santo. O encontro foi agendado por iniciativa do próprio Maia, que entrou em contato com Casagrande há poucos dias solicitando a audiência. Ele tem feito o mesmo com governadores de vários Estados. Todos os membros da bancada capixaba no Congresso foram convidados.

Atualização

04/12/2020 - 12:25
Na primeira versão deste texto, estava registrada a declaração do deputado federal Ted Conti (PSB), de quinta-feira (3), de que teria feito um teste para detectar se estava ou não com a Covid-19 e decidiria, a partir do resultado, se compareceria ao encontro. Nesta sexta-feira (4), o parlamentar entrou em contato com a reportagem para afirmar que não havia feito teste e que iria à reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM). A explicação dele foi acrescentada à reportagem. 

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