Da Vitória está com Covid-19 e não vai a encontro com Rodrigo Maia no ES

Deputado federal Da Vitória em agenda na Câmara dos Deputados ainda em fevereiro Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Da Vitória foi diagnosticado com a doença na segunda-feira (30). Apesar disso, informou que cumpre isolamento desde o dia 25 de novembro, quando a esposa e as filhas testaram positivo para o novo coronavírus. Na ocasião, o deputado também realizou o teste, que deu negativo.

"Estava com oscilação na temperatura corporal, garganta inflamada. Eram sintomas leves, mas que persistiram. Fiz outro teste na segunda e deu positivo", contou o parlamentar nesta quinta-feira (3).

"Como eu estou em casa desde o dia que minha família teve o diagnóstico, o fim do isolamento de 10 dias se encerraria amanhã (sexta). Mas, por prudência, não vou comparecer ao evento. O governador já foi avisado."

O deputado Ted Conti (PSB) afirmou, na quinta-feira, que aguardava o resultado de um teste para Covid-19 para decidir se compareceria à reunião, mas que estava sem sintomas. "Eu não tive nada, mas pessoas da minha família foram diagnosticadas com Covid. Por precaução, fiz o teste. Se não der nada, estarei no encontro", declarou no dia 3.

Nesta sexta-feira (4), um dia após falar com a reportagem, entrou em contato para afirmar que houve um mal-entendido, que não fez o teste para verificar se está com o novo coronavírus e que vai à reunião com Maia no Palácio Anchieta.

"Houve um mal-entendido. Na verdade, quem fez exame e aguarda resultado é a minha filha. Eu não fiz exame recentemente, estou sem sintomas. Ela está com a garganta inflamada há alguns dias. Caso o resultado dela dê positivo, eu farei o exame. O resultado dela não saiu ainda, estava previsto para ontem (quinta), mas não saiu", disse nesta sexta.

O ENCONTRO COM RODRIGO MAIA

Como publicado pelo colunista Vitor Vogas, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), vem a Vitória nesta sexta-feira para se reunir com o governador Renato Casagrande (PSB) e com os integrantes da bancada federal do Espírito Santo. O encontro está previsto na agenda do governador. Maia terá uma conversa a sós com Casagrande.

Em seguida, os dois almoçam, no Palácio Anchieta, às 12 horas, com os deputados federais e senadores do Espírito Santo. O encontro foi agendado por iniciativa do próprio Maia, que entrou em contato com Casagrande há poucos dias solicitando a audiência. Ele tem feito o mesmo com governadores de vários Estados. Todos os membros da bancada capixaba no Congresso foram convidados.