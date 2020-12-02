Vice-presidente Mourão e Casagrande almoçam no Palácio Anchieta nesta quarta

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), almoçou, nesta quarta-feira (02), com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), no Palácio Anchieta. No cardápio, a tradicional moqueca capixaba. Os dois chegaram juntos à sede do governo estadual, no Centro da Capital, às 13h05, pouco depois de o vice-presidente pousar no Aeroporto de Vitória. O encontro contou com um forte esquema de segurança.
Mourão foi escoltado por veículos descaracterizados e viaturas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O vice-presidente adentrou o Palácio ao lado de Casagrande. Além dos profissionais de segurança do Espírito Santo, a escolta contou com reforço de policiais rodoviários federais do Rio de Janeiro.
Na chegada, Mourão e Casagrande acenaram para as pessoas presentes, mas não concederam entrevista. Após o almoço, os dois seguiram, no mesmo carro, para o evento Vitória Summit 2020, promovido pela Rede Gazeta, que debate os caminhos políticos e econômicos no pós-Covid-19. No local, o vice-presidente conduziu a palestra "Os desafios da nação e as soluções para um futuro de prosperidade".
Também participaram do encontro a vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes (PSB), e os secretários estaduais Tyago Hoffmann, de Governo, e Álvaro Duboc, de Economia e Planejamento.
O encontro durou cerca de uma hora e, às 14h20, todos saíram pelos fundos do Palácio e não falaram com a imprensa. Não há informações, até o momento, sobre o que foi tratado durante o almoço. A assessoria de imprensa do vice-presidente reforçou, no entanto, que o almoço foi apenas uma cortesia do governo estadual ao vice-presidente, não uma visita oficial para tratar de assuntos específicos.
Depois do almoço, Casagrande publicou em seu Twitter que houve conversas "importantes sobre o Estado e o país" e finalizou dizendo que "o diálogo é sempre o melhor caminho".
O governador Renato Casagrande recebe o vice-presidente Hamilton Mourão no Palácio Anchieta - 02/12/2020
O vídeo abaixo mostra a chegada de Mourão e Casagrande, em frente ao Palácio Anchieta, rodeados pela comitiva do vice-presidente.
Esta é a segunda vez que Mourão vem ao Espírito Santo como vice-presidente. Em agosto de 2019, o general esteve no Convento da Penha, em Vila Velha, onde também foi recepcionado por Casagrande. Em seguida, participou de uma reunião com empresários do setor de comércio de exportação e importação. No encontro, o vice-presidente afirmou que o governo errou no combate a queimadas na Amazônia. Na ocasião, o governador apresentou ainda a Mourão o programa Estado Presente, de segurança pública.
Casagrande é crítico ao governo de Jair Bolsonaro (sem partido), principalmente no que se refere ao combate à pandemia do novo coronavírus. Nos últimos meses, o governador do Espírito Santo pediu união após o presidente desautorizar a compra de vacina chinesa e criticou o pedido do chefe do Executivo federal para que as pessoas filmassem hospitais para averiguar se as unidades estavam mesmo lotadas.