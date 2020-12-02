Vice-presidente Mourão e Casagrande almoçam no Palácio Anchieta nesta quarta

O governador Renato Casagrande recebe o vice-presidente Hamilton Mourão no Palácio Anchieta Crédito: Vitor Jubini

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), almoçou, nesta quarta-feira (02), com o governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB), no Palácio Anchieta. No cardápio, a tradicional moqueca capixaba. Os dois chegaram juntos à sede do governo estadual, no Centro da Capital, às 13h05, pouco depois de o vice-presidente pousar no Aeroporto de Vitória. O encontro contou com um forte esquema de segurança.

Mourão foi escoltado por veículos descaracterizados e viaturas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O vice-presidente adentrou o Palácio ao lado de Casagrande. Além dos profissionais de segurança do Espírito Santo, a escolta contou com reforço de policiais rodoviários federais do Rio de Janeiro.

Também participaram do encontro a vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes (PSB), e os secretários estaduais Tyago Hoffmann, de Governo, e Álvaro Duboc, de Economia e Planejamento.

O encontro durou cerca de uma hora e, às 14h20, todos saíram pelos fundos do Palácio e não falaram com a imprensa. Não há informações, até o momento, sobre o que foi tratado durante o almoço. A assessoria de imprensa do vice-presidente reforçou, no entanto, que o almoço foi apenas uma cortesia do governo estadual ao vice-presidente, não uma visita oficial para tratar de assuntos específicos.

Depois do almoço, Casagrande publicou em seu Twitter que houve conversas "importantes sobre o Estado e o país" e finalizou dizendo que "o diálogo é sempre o melhor caminho".

O governador Renato Casagrande recebe o vice-presidente Hamilton Mourão no Palácio Anchieta - 02/12/2020

O vídeo abaixo mostra a chegada de Mourão e Casagrande, em frente ao Palácio Anchieta, rodeados pela comitiva do vice-presidente.