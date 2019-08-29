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Vice-Presidente no ES

Mourão chega ao Espírito Santo e visita o Convento da Penha

Cartão de visita do Estado, local, em Vila Velha, é a primeira parada do general Hamilton Mourão. Lá, ele foi recebido pelo Frei Alessandro Dias.

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 07:24

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

29 ago 2019 às 07:24
Renato Casagrande e Hamilton Mourão no Convento da Penha - 29/08/2019 Crédito: Eduardo Dias
Já está em solos capixabas, pela primeira vez desde a eleição, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB). Com agenda cheia para esta quinta-feira (29), a primeira parada do general, pela manhã, é no Convento da Penha, em Vila Velha, onde foi recebido pelo Frei Alessandro Dias. Pela tarde, Mourão irá participar de um encontro com empresários do comércio de importação e exportação. 
O governador Renato Casagrande (PSB) também acompanha a visita e o Convento informou que a subida de carros ficará proibida enquanto o vice-presidente estiver por lá.  
A visita de cerca de meia hora, que começou por volta das 10 horas, teve início pelo Campinho, passando pelo museu e deve passar pela sala dos milagres até chegar à capela. Neste período, nenhum veículo poderá subir até o local.
BATEDORES
Entre a manhã e a tarde da´última quarta-feira (28), seguranças e batedores estiveram no Convento para organizar a recepção de Mourão.
De Vila Velha, o vice-presidente seguirá para o cerimonial Itamaraty Hall, em Vitória, onde dará início à sua agenda principal no Estado: o encontro com empresários no almoço de comemoração do aniversário de 27 anos do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex).
Mais de 400 pessoas foram convidadas para o evento, no qual Mourão será convidado de honra e também palestrante. Conforme já adiantou a coluna de Leonel Ximenes, o cardápio contará com filé ao molho funghi e ravióli de ricota com espinafre e nozes
Para fechar a tarde, Mourão também é esperado na apresentação do programa do governo Estado Presente, no Palácio da Fonte Grande. Para além do governador Renato Casagrande (PSB), representantes de outros Poderes, como o presidente do Tribunal de Justiça Estadual (TJES), desembargador Sérgio Gama, já confirmaram presença. 
CONFIRA A AGENDA DO VICE-PRESIDENTE NO ES
Chegada
O vice-presidente Hamilton Mourão deverá chegar em uma avião da Força Aérea Brasileira (FAB) por volta das 10h.
Primeira parada: Convento da Penha
 - Entre 10h e 11h ele é esperado no Convento da Penha, em Vila Velha, para uma visita de cerca de meia hora.
 - Mourão será recebido pelo Frei Alessandro Dias e visitará locais como o campinho, o museu, a sala dos milagres e a capela
 - Atenção: enquanto o vice-presidente estiver no Convento, a subida de carros será proibida.
Sindiex
Do Convento, Hamilton Mourão seguirá para o almoço do Sindiex, cujo início será às 11h30, no cerimonial Itamaraty Hall, em Vitória. Lá, ele se reunirá com empresários e também dará uma palestra.
Palácio da Fonte Grande
A partir das 14h30, o governador Renato Casagrande dará início à apresentação do programa governamental Estado Presente no Palácio da Fonte Grande, no Centro de Vitória. A expectativa é que Mourão também participe do evento antes de retornar a Brasília.
Volta
O horário de retorno do vice-presidente não foi confirmado por sua assessoria de imprensa.
 
 

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