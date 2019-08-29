Mourão chega ao Espírito Santo e visita o Convento da Penha

Renato Casagrande e Hamilton Mourão no Convento da Penha - 29/08/2019 Crédito: Eduardo Dias

eleição, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB). Com agenda cheia para esta quinta-feira (29), a primeira parada do general, pela manhã, é no Frei Alessandro Dias. Pela tarde, Mourão irá participar de um encontro com empresários do comércio de importação e exportação. Já está em solos capixabas, pela primeira vez desde a, o vice-presidente da República,(PRTB). Com agenda cheia para esta quinta-feira (29), a primeira parada do general, pela manhã, é no Convento da Penha , em Vila Velha, onde foi recebido pelo. Pela tarde, Mourão irá participar de um encontro com empresários do comércio de importação e exportação.

Renato Casagrande (PSB) também acompanha a visita e o Convento informou que a subida de carros ficará proibida enquanto o vice-presidente estiver por lá. O governador(PSB) também acompanha a visita e o Convento informou que aenquanto o vice-presidente estiver por lá.

A visita de cerca de meia hora, que começou por volta das 10 horas, teve início pelo Campinho, passando pelo museu e deve passar pela sala dos milagres até chegar à capela. Neste período, nenhum veículo poderá subir até o local.

BATEDORES

Entre a manhã e a tarde da´última quarta-feira (28), seguranças e batedores estiveram no Convento para organizar a recepção de Mourão.

Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex). De Vila Velha, o vice-presidente seguirá para o cerimonial Itamaraty Hall, em Vitória, onde dará início à sua agenda principal no Estado: o encontro com empresários no almoço de comemoração do aniversário de 27 anos do

o cardápio contará com filé ao molho funghi e ravióli de ricota com espinafre e nozes. Mais de 400 pessoas foram convidadas para o evento, no qual Mourão será convidado de honra e também palestrante. Conforme já adiantou a coluna de Leonel Ximenes,

Tribunal de Justiça Estadual (TJES), desembargador Sérgio Gama, já confirmaram presença. Para fechar a tarde, Mourão também é esperado na apresentação do programa do governo Estado Presente, no Palácio da Fonte Grande. Para além do governador Renato Casagrande (PSB), representantes de outros Poderes, como o presidente do, desembargador Sérgio Gama, já confirmaram presença.

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Chegada

O vice-presidente Hamilton Mourão deverá chegar em uma avião da Força Aérea Brasileira (FAB) por volta das 10h.

Primeira parada: Convento da Penha

- Entre 10h e 11h ele é esperado no Convento da Penha, em Vila Velha, para uma visita de cerca de meia hora.

- Mourão será recebido pelo Frei Alessandro Dias e visitará locais como o campinho, o museu, a sala dos milagres e a capela

- Atenção: enquanto o vice-presidente estiver no Convento, a subida de carros será proibida.

Sindiex

Do Convento, Hamilton Mourão seguirá para o almoço do Sindiex, cujo início será às 11h30, no cerimonial Itamaraty Hall, em Vitória. Lá, ele se reunirá com empresários e também dará uma palestra.

Palácio da Fonte Grande

A partir das 14h30, o governador Renato Casagrande dará início à apresentação do programa governamental Estado Presente no Palácio da Fonte Grande, no Centro de Vitória. A expectativa é que Mourão também participe do evento antes de retornar a Brasília.

Volta

O horário de retorno do vice-presidente não foi confirmado por sua assessoria de imprensa.



