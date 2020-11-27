AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Mourão nega intenção de controle ONGs em resposta a carta de europeus
Região Amazônica

Mourão nega intenção de controle ONGs em resposta a carta de europeus

Em carta enviada à Mourão, eurodeputados consideraram preocupante a intenção do governo de controlar 100% das ONGs que atuam na região amazônica até 2022

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 18:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 18:14
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, vai participar do evento Vitória Summit 2020
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, vai participar do evento Vitória Summit 2020 Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Em resposta a parlamentares europeus, o vice-presidente Hamilton Mourão voltou a negar que o governo tenha interesse em controlar a atuação de organizações não governamentais (ONGs) na Amazônia. Em carta enviada à Mourão na quinta-feira (26), eurodeputados consideraram preocupante a intenção do governo de controlar 100% das ONGs que atuam na região amazônica até 2022.
O Estadão mostrou que documentos elaborados pelo Conselho Nacional da Amazônia, colegiado presidido Mourão, traziam a proposta de controle de ONGs por meio de um marco regulatório. Em uma carta oficial em inglês divulgada nesta sexta-feira, 27, direcionada aos deputados europeus, o vice-presidente afirmou que a medida fazia parte de um conjunto de ações sugeridas para a análise do membros do Conselho.
"A repercussão na mídia nacional e internacional levantou preocupações infundadas entre vários de nossos parceiros no Brasil e no exterior. A proposta de controlar as ONGs não corresponde ao nosso pensamento, nem às atividades realizadas pelo Conselho da Amazônia. Essas preocupações são infundadas", afirmou Mourão.
A reportagem do Estadão também mostrou que o controle das ONGs e a criação de um marco regulatório foi citado como "ação estratégica prioritária" no ofício enviado aos membros do Conselho da Amazônia. Na documentação, é mencionada a ideia de barrar a atuação de entidades por suposta violação de "interesses nacionais".
Em sua resposta aos deputados, além da região amazônica, Mourão afirma que o governo não tem a intenção de restringir ou controlar ONGs que trabalhem legalmente em qualquer outro lugar do País. "Acreditamos que as organizações da sociedade civil são parceiras essenciais em nosso objetivo de criar um futuro mais sustentável e inclusivo para a Amazônia."

Veja Também

Se Trump não tiver carta na manga, fica complicado vencer, diz Mourão

O vice-presidente reconheceu que "o desmatamento ilegal ainda é inaceitavelmente alto" e ressaltou que o governo trabalha para combater crimes ambientais na Amazônia. Mourão ponderou, contudo, que "a insegurança, a informalidade e a falta de informação" dificultam o trabalho de organizações da sociedade civil, do setor privado ou de órgãos governamentais em muitas regiões da Amazônia.

CARTA 

Na mensagem enviada na quinta-feira ao vice-presidente e assinada por 68 deputados europeus, o grupo expressa apoio às ONGs que atuam na região amazônica. Eles destacam que o trabalho de organizações não substitui o do governo, mas sim complementa as ações adotadas pelo Executivo, além de contribuir para tornar políticas públicas mais transparentes.
"Em um momento em que a Amazônia está queimando em velocidade recorde, limitar as operações de grupos e organizações ambientais e sociais pode ter consequências devastadoras", afirmaram os parlamentares na carta.

Veja Também

Mourão: cabe à Saúde esclarecer sobre estoque de testes de Covid perto de vencer

Bolsonaro critica processo eleitoral; Mourão elogia

Não se pode debitar nada a Bolsonaro, diz Mourão sobre derrota de aliados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio atinge um apartamento em Ourimar, na Serra
Incêndio atinge apartamento na Serra e mobiliza Bombeiros
Prefeitura de Mucurici
Ex-servidor de Mucurici é preso suspeito de desviar pagamentos do ITBI
Ator de "Malhação" e "Além da Ilusão", artista vive nova fase como líder de um grupo de jovens em uma igreja de Florianópolis
Ex de Bruna Marquezine, ator troca a TV pela missão de evangelizar jovens

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados