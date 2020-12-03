Prefeitos eleitos na Grande Vitória se encontram com Casagrande

Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) votou em Bento Ferreira, em Vitória. Agora vai encontrar os eleitos oficialmente no Palácio Anchieta Crédito: Ricardo Medeiros

Discreto nas eleições, Casagrande evitou declarar apoio a candidatos a prefeito durante a campanha. Um dos poucos a receber alguma manifestação favorável diretamente do governador foi Gedson Merízio (PSB), que perdeu as eleições em Guarapari.

Na Grande Vitória, membros do governo do Estado apoiaram Euclério Sampaio em Cariacica, apesar de alguns integrantes do PSB  incluindo o candidato do partido no primeiro turno, Saulo Andreon  se posicionarem do lado de Célia Tavares (PT). Já na Serra, o PSB lançou o deputado estadual Bruno Lamas, derrotado no primeiro turno. No segundo, o PSB apoiou Vidigal.

Já em Vitória e Vila Velha, o apoio de palacianos esteve mais voltado para os candidatos derrotados no último domingo (29), João Coser (PT) e Max Filho (PSDB), respectivamente.

"PIRES NA MÃO"

Apesar das divergências durante as eleições, uma aproximação com o governo do Estado em um cenário de pandemia de Covid-19 e queda de arrecadação em 2021 é essencial para os novos gestores, que assumem as prefeituras no próximo ano.

Até mesmo Lorenzo Pazolini, que nos dois primeiros anos de mandato como deputado estadual foi um dos principais opositores de Casagrande na Assembleia, deu sinais de uma trégua. Por telefone, os dois tiveram uma primeira conversa institucional na segunda-feira (30), como publicou o colunista Vitor Vogas.

Segundo o colunista, todos os prefeitos da Grande Vitória se colocaram à disposição para trabalhar com o governo estadual, uma vez empossados. No domingo (29), após a eleição, Casagrande parabenizou os eleitos e destacou o fortalecimento das instituições.