Prefeitos eleitos na Grande Vitória se encontram com Casagrande

O governador Renato Casagrande (PSB) terá uma conversa tête-à-tête com cada um dos prefeitos eleitos na Grande Vitória. Na última terça-feira (1), ele esteve com o prefeito eleito de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM) e na próxima quinta-feira (3) se reúne com Sergio Vidigal (PDT), escolhido para comandar a Prefeitura da Serra. Na próxima semana, já está definido que ele vai se encontrar com Arnaldinho Borgo (Podemos), eleito em Vila Velha, e Lorenzo Pazolini (Republicanos), que será o prefeito de Vitória em 2021.
Discreto nas eleições, Casagrande evitou declarar apoio a candidatos a prefeito durante a campanha. Um dos poucos a receber alguma manifestação favorável diretamente do governador foi Gedson Merízio (PSB), que perdeu as eleições em Guarapari.
Na Grande Vitória, membros do governo do Estado apoiaram Euclério Sampaio em Cariacica, apesar de alguns integrantes do PSB incluindo o candidato do partido no primeiro turno, Saulo Andreon se posicionarem do lado de Célia Tavares (PT). Já na Serra, o PSB lançou o deputado estadual Bruno Lamas, derrotado no primeiro turno. No segundo, o PSB apoiou Vidigal.
Já em Vitória e Vila Velha, o apoio de palacianos esteve mais voltado para os candidatos derrotados no último domingo (29), João Coser (PT) e Max Filho (PSDB), respectivamente.
"PIRES NA MÃO"
Apesar das divergências durante as eleições, uma aproximação com o governo do Estado em um cenário de pandemia de Covid-19 e queda de arrecadação em 2021 é essencial para os novos gestores, que assumem as prefeituras no próximo ano.
Até mesmo Lorenzo Pazolini, que nos dois primeiros anos de mandato como deputado estadual foi um dos principais opositores de Casagrande na Assembleia, deu sinais de uma trégua. Por telefone, os dois tiveram uma primeira conversa institucional na segunda-feira (30), como publicou o colunista Vitor Vogas.
Segundo o colunista, todos os prefeitos da Grande Vitória se colocaram à disposição para trabalhar com o governo estadual, uma vez empossados. No domingo (29), após a eleição, Casagrande parabenizou os eleitos e destacou o fortalecimento das instituições.
"Terminado o processo eleitoral de 2020, o que se viu foi a vitória da política. O ambiente da antipolítica que predominou em 2018 perdeu força para o bem da democracia. Parabéns a todos que participaram do processo eleitoral. Não há caminho fora do fortalecimento das instituições", escreveu.