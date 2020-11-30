AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Pós-eleições 2020

Pazolini e Casagrande têm primeira conversa e falam em unir esforços

Prefeito eleito de Vitória ligou para governador na hora do almoço. Casagrande também já conversou por telefone com Euclério Sampaio, Arnaldinho e Vidigal

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 13:57

Públicado em 

30 nov 2020 às 13:57
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Lorenzo Pazolini e Renato Casagrande
Lorenzo Pazolini e Renato Casagrande Crédito: Assembleia Legislativa e Ricardo Medeiros
O prefeito eleito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), teve sua primeira conversa institucional com o governador Renato Casagrande (PSB) após vencer a eleição municipal, nesse domingo (29). O deputado estadual telefonou para o governador, na hora do almoço.  Solicitou uma audiência, disse que a eleição acabou e colocou-se à disposição para trabalhar em parceria com o governo do Estado, em benefício da cidade de Vitória. 
Casagrande também colocou-se à disposição do prefeito eleito e disse que quer trabalhar com ele. Falou para Pazolini que ele, como todos os prefeitos eleitos em 2020, terá um desafio muito grande pela frente, mas que Vitória é uma cidade boa para se governar. O governador já pediu à sua equipe que agende uma conversa pessoalmente com Pazolini. Não só com ele, aliás.
Os outros prefeitos da Grande Vitória eleitos nesse domingo também já telefonaram para Casagrande nesta segunda-feira (30): Euclério Sampaio (DEM), eleito em Cariacica; Sergio Vidigal (PDT), eleito na Serra; e Arnaldinho Borgo (Podemos), eleito em Vila Velha. Pazolini foi o quarto da fila. Todos se colocaram à disposição para trabalhar com o governo estadual, uma vez empossados. 
O governador receberá pessoalmente todos eles, e a intenção é que as quatro audiências ocorram ao longo desta semana. A de Euclério já está marcada para esta terça-feira (1º), no Palácio Anchieta.
No caso de Pazolini, o destaque sempre fica por conta do fato de que, diferentemente dos demais, ele é considerado um deputado de oposição ao governo Casagrande na Assembleia. 
Entretanto, na avaliação de integrantes do Palácio Anchieta, o governador Renato Casagrande não tem problema pessoal algum em relação a Pazolini. Divergências políticas à parte, o entendimento predominante ao redor do governador é que o deputado do Republicanos sempre praticou uma oposição muito respeitosa ao governo Casagrande e que, mesmo na oposição, sempre foi muito educado. 
Podemos citar dois exemplos disso, conhecidos por poucos. Quando a primeira-dama do Estado, dona Virgínia Casagrande, sofreu um AVC, Pazolini mandou uma mensagem para o governador em seu número de telefone pessoal, desejando-lhe força. O mesmo fez o deputado quando a mãe e a esposa do governador estiveram internadas, ao mesmo tempo, com Covid-19, enquanto o próprio Casagrande,também infectado, cumpria a quarentena.

Veja Também

Poder delegado ao delegado: os méritos, os compromissos e os desafios que esperam Pazolini em Vitória

DISCURSO CORRETO, GESTOS TAMBÉM

Diga-se de passagem, em suas primeiras horas como prefeito da cidade mais importante do Espírito Santo, Pazolini tem "jogado bem", com gestos políticos e declarações muito acertadas, que visam ao distensionamento político. Em sua primeira manifestação na noite desse domingo, logo após o anúncio da vitória, afirmou que dialogará com todos.
Na manhã desta segunda-feira, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o prefeito eleito contou que ele mesmo tomou a iniciativa de telefonar para João Coser (PT), candidato derrotado por ele no 2º turno na Capital. Afirmou, ainda, que governará para todos.

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES NO ES

Eleito, Pazolini fala sobre os planos para Vitória

Revezamento de Vidigal e Audifax na Serra agora é recorde nacional

Eleito na Serra, Vidigal fala sobre os planos para a cidade

Prefeito eleito, Arnaldinho promete enfrentar alagamentos em Vila Velha

Eleitores da Grande Vitória escolhem novos projetos para as prefeituras a partir de 2021

Vitor Vogas

Vitor Vogas Vitor Vogas

Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Lorenzo Pazolini Prefeitura de Vitória Renato Casagrande Sérgio Vidigal Euclério Sampaio Arnaldinho Borgo Eleições 2020
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estações do Bike Vitória na orla de Camburi serão reativadas a partir das 12 horas de quarta-feira (1º)
Bicicletas compartilhadas da Grande Vitória terão acesso gratuito nos dias 9 e 16
Ministro André Mendonça preside sessão da 2ª turma do STF.
Mendonça e ministro da Justiça se reúnem, e governo Lula deve evitar conflito jurídico entre PF e STF
Investigadores do Cenipa em área em Vinhedo (SP) com destroços da aeronave da Voepass que caiu na última sexta feira (9)
PF indicia 16 em investigação de queda do avião da Voepass que deixou 62 mortos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados