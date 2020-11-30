Pazolini e Casagrande têm primeira conversa e falam em unir esforços

Lorenzo Pazolini e Renato Casagrande Crédito: Assembleia Legislativa e Ricardo Medeiros

O prefeito eleito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), teve sua primeira conversa institucional com o governador Renato Casagrande (PSB) após vencer a eleição municipal, nesse domingo (29). O deputado estadual telefonou para o governador, na hora do almoço. Solicitou uma audiência, disse que a eleição acabou e colocou-se à disposição para trabalhar em parceria com o governo do Estado, em benefício da cidade de Vitória.

Casagrande também colocou-se à disposição do prefeito eleito e disse que quer trabalhar com ele. Falou para Pazolini que ele, como todos os prefeitos eleitos em 2020, terá um desafio muito grande pela frente, mas que Vitória é uma cidade boa para se governar. O governador já pediu à sua equipe que agende uma conversa pessoalmente com Pazolini. Não só com ele, aliás.

Os outros prefeitos da Grande Vitória eleitos nesse domingo também já telefonaram para Casagrande nesta segunda-feira (30): Euclério Sampaio (DEM), eleito em Cariacica; Sergio Vidigal (PDT), eleito na Serra; e Arnaldinho Borgo (Podemos), eleito em Vila Velha. Pazolini foi o quarto da fila. Todos se colocaram à disposição para trabalhar com o governo estadual, uma vez empossados.

O governador receberá pessoalmente todos eles, e a intenção é que as quatro audiências ocorram ao longo desta semana. A de Euclério já está marcada para esta terça-feira (1º), no Palácio Anchieta.

No caso de Pazolini, o destaque sempre fica por conta do fato de que, diferentemente dos demais, ele é considerado um deputado de oposição ao governo Casagrande na Assembleia.

Entretanto, na avaliação de integrantes do Palácio Anchieta, o governador Renato Casagrande não tem problema pessoal algum em relação a Pazolini. Divergências políticas à parte, o entendimento predominante ao redor do governador é que o deputado do Republicanos sempre praticou uma oposição muito respeitosa ao governo Casagrande e que, mesmo na oposição, sempre foi muito educado.

DISCURSO CORRETO, GESTOS TAMBÉM