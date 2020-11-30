Eleito na Serra, Vidigal fala sobre os planos para a cidade

Prefeito eleito da Serra, Sergio Vidigal (PDT) recebeu mais votos em 49 bairros do município. Em entrevista para a jornalista Fernanda Queiroz, no programa CBN Vitória, ele detalha os planos para o futuro da cidade. Acompanhe
Sergio Vidigal recebeu apoio de 111.920 eleitores, o equivalente a 54,90% dos votos válidos, frente aos 45,1% (91.931) do seu adversário, Fabio Duarte (Rede).
Nesta segunda-feira (30), em entrevista à CBN Vitória, Vidigal, que assumirá o seu quarto mandato como prefeito do município, anunciou que com expectativa de receita menor, irá cortar 35% dos cargos comissionados e secretarias. Segundo ele, é preciso reduzir o tamanho da máquina, desburocratizar e investir em tecnologia. Vidigal também prometeu reduzir de 60 para até 10 dias o tempo de espera por uma consulta no município. Confira a entrevista na íntegra:
Entrevista com o prefeito eleito da Serra, Servio Vidigal (PDT)