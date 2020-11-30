Eleito na Serra, Vidigal fala sobre os planos para a cidade

Nesta segunda-feira (30), em entrevista à CBN Vitória, Vidigal, que assumirá o seu quarto mandato como prefeito do município, anunciou que com expectativa de receita menor, irá cortar 35% dos cargos comissionados e secretarias. Segundo ele, é preciso reduzir o tamanho da máquina, desburocratizar e investir em tecnologia. Vidigal também prometeu reduzir de 60 para até 10 dias o tempo de espera por uma consulta no município. Confira a entrevista na íntegra: