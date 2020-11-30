Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ao vivo na CBN

Eleito na Serra, Vidigal fala sobre os planos para a cidade

Prefeito eleito detalha o futuro à frente da administração do município que já foi governado por ele

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 11:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 11:48
Sérgio Vidigal (PDT) é eleito prefeito da Serra
Sergio Vidigal (PDT) é eleito prefeito da Serra Crédito: Fábio Vicentini
Prefeito eleito da Serra, Sergio Vidigal (PDT) recebeu mais votos em 49 bairros do município. Em entrevista para a jornalista Fernanda Queiroz, no programa CBN Vitória, ele detalha os planos para o futuro da cidade. Acompanhe
Sergio Vidigal recebeu apoio de 111.920 eleitores, o equivalente a 54,90% dos votos válidos, frente aos 45,1% (91.931) do seu adversário, Fabio Duarte (Rede).
Nesta segunda-feira (30), em entrevista à CBN Vitória, Vidigal, que assumirá o seu quarto mandato como prefeito do município, anunciou que com expectativa de receita menor, irá cortar 35% dos cargos comissionados e secretarias. Segundo ele, é preciso reduzir o tamanho da máquina, desburocratizar e investir em tecnologia. Vidigal também prometeu reduzir de 60 para até 10 dias o tempo de espera por uma consulta no município. Confira a entrevista na íntegra:
Entrevista com o prefeito eleito da Serra, Servio Vidigal (PDT)

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES

"Vitória tem um prefeito eleito para todos", diz Pazolini sobre polarização e ódio

Prefeito eleito, Arnaldinho promete enfrentar alagamentos em Vila Velha

Eleitores da Grande Vitória escolhem novos projetos para as prefeituras a partir de 2021

Doze pessoas foram presas em cidades do ES durante o 2º turno

Abstenções superam votos de derrotados em 3 dos 4 municípios da Grande Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Procurado por homicídio e investigado por roubos de cargas é preso na Serra
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026
Motoboy é baleado por motorista durante briga de trânsito em Vitória
"Quebrou quase todos os dentes", diz mãe de motoboy baleado em briga de trânsito em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados