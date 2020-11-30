'Vitória tem um prefeito eleito para todos', diz Pazolini sobre polarização e ódio

O prefeito eleito de Vitória, delegado Pazolini (Republicanos), concedeu uma entrevista no primeiro dia após vencer a disputa pela prefeitura da Capital, ao bater João Coser (PT) no segundo turno. Ele teve 58,50% dos votos contra 41,50% do adversário.
No programa Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, Pazolini falou sobre a sua história e pontos importantes para o mandato que se inicia em janeiro, como segurança pública e educação. Confira a entrevista na íntegra:
Quem é Lorenzo Pazolini, o prefeito que Vitória terá nos próximos quatro anos?
Sou neto de comerciantes, de taxista e de uma costureira. Nasci no Centro de Vitória, fui criado em Jardim da Penha. Uma vida de muita luta, perdi meu pai muito cedo. Mas sempre perseverei no caminho do bem, voltando e visando ajudar as pessoas, criar um ambiente favorável, uma vida que pudesse ser digna, honesta, honrar a minha filha e minha família. Mas, principalmente, voltada ao cidadão. De criar um caminho para as pessoas terem a mesma oportunidade que eu tive. E, se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer aqui. Nosso objetivo é gerar janela de oportunidades, uma perspectiva melhor, cuidar das famílias e ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos. Com honradez, com dignidade, com fé e trabalho. Essa é a nossa principal meta nos próximos quatro anos.
Como o senhor vai trabalhar a segurança pública, junto com as polícias, para garantir mais segurança para o povo de Vitória?
Nós temos que retomar o protagonismo da Guarda Municipal. Isso é fundamental. A Guarda é a polícia municipal. Ela tem condições de prestar um serviço de qualidade, de atender bem e dar resultados. Nós já temos isso em outros municípios da Grande Vitória. O nosso papel agora é escolher e auxiliar pessoas qualificadas, que têm experiência e já tenham trabalhado em outros municípios e Estados que possam nos ajudar. Não vamos inventar a roda. Vamos ter a humildade de trazer para Vitória exemplos e modelos que já deram certo, adaptados a nossa realidade. Vamos colocar essa equipe, que será dinâmica, que vai para as ruas. O secretário ou a secretária municipal de Segurança Urbana vai ser alguém extremamente dinâmica, proativo, que vai dar a resposta que a cidade espera. Mas que vai ter um planejamento: um plano para contingência, para redução da criminalidade e, principalmente, colocação dos agentes para dar visibilidade e sensação de segurança para que as famílias saibam que terão a referência na Guarda. Ao mesmo tempo, vamos estreitar os laços com a Polícia Militar, com o governo do Estado, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal para que tenhamos informações, inteligência. E isso dá resultado no combate ao crime, isso gera uma segurança pública efetiva, eficaz, dá proteção ao cidadão. E, principalmente, quem passa por Vitória terá condições de sair às ruas com mais tranquilidade e menos medo da violência.
Na campanha, o senhor conta que perdeu o pai muito novo, estudou bastante, conseguiu passar em concurso público, foi delegado, mas a educação em Vitória não é a melhor do Estado e tem figurado em uma posição ruim em alguns indicadores. O que vai fazer para que os estudantes mais pobres tenham a mesma oportunidade que o senhor teve?
Se não tivermos uma educação de qualidade, esse abismo, essa distância social entre quem tem uma condição adequada e boa, e quem não tem, aumenta. Então, educação é prioridade. O que precisamos é melhorar a nossa avaliação e a qualidade do nosso ensino. Vitória já esteve em 21º lugar, já esteve em 48º e hoje está em 61º no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Isso é uma condição que precisamos reverter. Temos que ter um corpo técnico robusto, um secretariado que entenda da área e que possa entregar. E, principalmente, motivar pais, alunos, diretores e professores. O corpo educacional precisa estar unido. Nós vamos fazer isso, sentar e dialogar com todos. Para que os pais entendam sua responsabilidade, que os alunos saibam que tem o dever de estudar e, principalmente, para que a educação seja motivadora. Que as crianças e adolescentes tenham prazer em ir para a escola, entendendo como um período necessário para a sua formação ética, moral, profissional e como único instrumento capaz de reverter as mazelas sociais do país. Sem educação de qualidade, nós estamos condenando as futuras gerações. A educação inovadora e de qualidade transforma vida e famílias, e gera justiça social.
Esse momento de polarização vivido hoje dificuldade o debate e gera ódio. De certa forma, isso apareceu na campanha. Como o senhor pensa em lidar com isso? Preocupa?
As eleições acabaram. É um período democrático, mas o calendário se encerrou ontem. Essa página já foi virada. A partir de agora, Vitória tem um prefeito eleito para todos, para cuidar de todos, independentemente da opção de ontem. Nós respeitamos e agradecemos a todos que compareceram às urnas de forma democrática, ordeira e pacífica. Mas a eleição acabou. Temos que cuidar das pessoas e da cidade. A partir de agora, sou prefeito e estou à disposição para ouvir todos. Eu mesmo ontem liguei para o candidato João Coser, conversei com ele me colocando à disposição para dialogar, porque Vitória precisa de um líder que tenha capacidade de diálogo. Esse é o nosso compromisso. Então, a eleição acabou, essa página foi virada, e agora temos que cuidar das pessoas e das famílias de Vitória.