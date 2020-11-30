'Vitória tem um prefeito eleito para todos', diz Pazolini sobre polarização e ódio

Nós temos que retomar o protagonismo da Guarda Municipal. Isso é fundamental. A Guarda é a polícia municipal. Ela tem condições de prestar um serviço de qualidade, de atender bem e dar resultados. Nós já temos isso em outros municípios da Grande Vitória. O nosso papel agora é escolher e auxiliar pessoas qualificadas, que têm experiência e já tenham trabalhado em outros municípios e Estados que possam nos ajudar. Não vamos inventar a roda. Vamos ter a humildade de trazer para Vitória exemplos e modelos que já deram certo, adaptados a nossa realidade. Vamos colocar essa equipe, que será dinâmica, que vai para as ruas. O secretário ou a secretária municipal de Segurança Urbana vai ser alguém extremamente dinâmica, proativo, que vai dar a resposta que a cidade espera. Mas que vai ter um planejamento: um plano para contingência, para redução da criminalidade e, principalmente, colocação dos agentes para dar visibilidade e sensação de segurança para que as famílias saibam que terão a referência na Guarda. Ao mesmo tempo, vamos estreitar os laços com a Polícia Militar, com o governo do Estado, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal para que tenhamos informações, inteligência. E isso dá resultado no combate ao crime, isso gera uma segurança pública efetiva, eficaz, dá proteção ao cidadão. E, principalmente, quem passa por Vitória terá condições de sair às ruas com mais tranquilidade e menos medo da violência.