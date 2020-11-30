Um aviso aos prefeitos atuais e aos eleitos: pensem primeiro no povo

Eleitores comemoram a eleição de Sérgio Vidigal (PDT) na Serra: acabada a festa, é hora de organizar o futuro governo Crédito: Fábio Vicentini

As urnas estão silenciosas, os votos já foram contabilizados, os candidatos estão escolhido s. A democracia e a soberania popular têm que ser respeitadas, não cabem mais picuinhas, retaliações, boicotes. Dizendo de outra forma: está na hora de colocar o interesse público em primeiro lugar e garantir uma transição de governo de forma democrática, respeitosa e rápida.

Sim, rápida porque os novos gestores têm apenas um mês para montar suas equipes, estudar e conhecer a realidade dos quatro municípios onde foram realizadas eleições no segundo turno no Estado. Impedir esse rito é um atentado à democracia. Não sigamos o (péssimo) exemplo do insano e inconsequente presidente dos EUA, Donald Trum p, que até poucos dias estava sabotando a transição, vedando o acesso da equipe do presidente eleito, Joe Biden, aos dados oficiais.

Não é segredo para ninguém a grande animosidade que marcou a recente campanha eleitoral, principalmente nas cidades de Vitória, Vila Velha e Serra. Ataques, calúnias, fake news, um arsenal de expedientes ilegais e antidemocráticos foi utilizado pela maioria dos atores políticos para não derrotar, mas sim destruir o adversário.

As divergências políticas e pessoais, que são naturais e até compreensíveis, devem ser postas de lado em nome da governabilidade e do interesse público. Um eventual boicote dos atuais prefeitos aos seus sucessores significará prejuízo para toda a sociedade, especialmente os mais pobres, que são os que mais precisam de políticas públicas nas áreas de educação, saúde, segurança e assistência social.

Cabe aos setores responsáveis do Espírito Santo , incluindo as instituições e a sociedade civil organizada, a vigilância implacável. Não se deve permitir ou tolerar, de forma alguma, que a divergência conjuntural, no calor do resultado das eleições, seja transformada num insano jogo de briga entre líderes políticos prepotentes com seus egos inflados.

Por isso, fica aqui o alerta aos prefeitos que estão em fim de mandato e a seus futuros sucessores: a divergência é legítima e democrática, desde que ela não extrapole seus limites e prejudique os milhares de cidadãos que não podem ser vítimas de líderes que só devem merecer essa qualificação se colocarem o interesse coletivo bem acima do individual.