Confira no mapa quem são os prefeitos eleitos das capitais brasileiras

Em 18 capitais brasileiras o novo prefeito que vai administrar as cidades pelos próximos quatro anos foi eleito neste domingo (29). Elas fazem parte da lista de municípios onde foi realizado o segundo turno das eleições de 2020. Ao todo, 25 capitais já estão com seus gestores definidos. A única exceção é a cidade de Macapá, no Amapá, onde o pleito eleitoral primeiro e segundo turno foi transferido para dezembro em decorrência das restrições no fornecimento de energia elétrica que a localidade ainda enfrenta.
Em outras sete capitais brasileiras o prefeito foi escolhido já no primeiro turno. São elas: Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Natal (RN), Salvador (BA) e Palmas (TO).
CONFIRA NO MAPA ABAIXO O NOME DOS NOVOS PREFEITOS DE 25 CAPITAIS BRASILEIRAS
Para conferir os prefeitos eleitos basta escolher a capital no mapa e clicar. Imediatamente abrirá um quadro com o nome do novo gestor da cidade, o partido ao qual ele pertence e a quantidade de votos que ele recebeu.