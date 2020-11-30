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Eleições 2020

Confira no mapa quem são os prefeitos eleitos das capitais brasileiras

Com a realização do segundo turno neste domingo (29), 25 capitais brasileiras concluíram a escolha do gestor dos próximos quatro anos. Macapá, onde as eleições ainda serão realizadas em dezembro, é única exceção

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 22:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 22:20
Eduardo Paes foi eleito prefeito no Rio de Janeiro e Bruno Covas ganhou a eleição em São Paulo
Eduardo Paes foi eleito prefeito no Rio de Janeiro e Bruno Covas ganhou a eleição em São Paulo Crédito: Folhapress e Ettore Chiereguini
Em 18 capitais brasileiras o novo prefeito que vai administrar as cidades pelos próximos quatro anos foi eleito neste domingo (29).  Elas fazem parte da lista de municípios onde foi realizado o segundo turno das eleições de 2020. Ao todo, 25 capitais já estão com seus gestores definidos. A única exceção é a cidade de Macapá, no Amapá, onde o pleito eleitoral  primeiro e segundo turno  foi transferido para dezembro em decorrência das restrições no fornecimento de energia elétrica que a localidade ainda enfrenta.
Em outras sete capitais brasileiras o prefeito foi escolhido já no primeiro turno. São elas: Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Natal (RN), Salvador (BA) e Palmas (TO).

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CONFIRA NO MAPA ABAIXO O NOME DOS NOVOS PREFEITOS DE 25 CAPITAIS BRASILEIRAS

Para conferir os prefeitos eleitos basta escolher a capital no mapa e clicar. Imediatamente abrirá um quadro com o nome do novo gestor da cidade, o partido ao qual ele pertence e a quantidade de votos que ele recebeu.

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