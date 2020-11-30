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São Paulo

Guilherme Boulos: 'Não foi nesta eleição, mas a gente vai ganhar'

Isolado após testar positivo para a Covid-19, político derrotado em São Paulo fez um rápido pronunciamento na sacada de sua casa

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 21:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 21:10
Guilherme Boulos
Guilherme Boulos foi derrotado pro Bruno Covas Crédito: Ian Maenfeld/Folhapress
O candidato derrotado à prefeitura de São PauloGuilherme Boulos (PSOL), fez um rápido pronunciamento na sacada de sua casa, na região do Campo Limpo, após a notícia da reeleição de Bruno Covas. "Estou aqui para agradecer cada um que acreditou. Não foi nesta eleição, mas a gente vai ganhar", declarou. Ele está isolado em casa após testar positivo para a Covid-19.
Nos bastidores, há grande expectativa de que Boulos utilize o capital político conquistado em 2020 nas eleições de 2022. O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) disputou a presidência da República em 2018.

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