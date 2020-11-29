Bruno Covas é reeleito prefeito de São Paulo

Bruno Covas (PSDB) vai disputar o segundo turno pela reeleição na Prefeitura de São Paulo Crédito: ETTORE CHIEREGUINI

Bruno Covas (PSDB), 40, foi reeleito neste domingo (29) prefeito de São Paulo, para o mandato 2021-2024. Com 96,50% dos votos apurados, ele tem 59,38%, contra 40,62% de Guilherme Boulos (PSOL), que já ligou para Covas o parabenizando pela vitória, segundo a Folha de S. Paulo.

Neste domingo, Covas prometeu cumprir o mandato de prefeito até o fim caso fosse eleito. Vale lembrar que era vice de João Doria (PSDB) e chegou ao cargo de prefeito em abril de 2018, com a renúncia de Dória para concorrer ao governo de São Paulo.

De acordo com Doria, a vitória de Covas representa a "consolidação da força eleitoral do PSDB". "Parabéns ao prefeito Bruno Covas pela expressiva vitória na eleição em SP", escreveu Doria. "Foi um guerreiro! Sua reeleição representa a vitória do respeito, equilíbrio e eficiência. E a consolidação da força eleitoral do PSDB. Viva a democracia.", escreveu no Twitter.