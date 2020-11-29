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Eleições 2020

Bruno Covas é reeleito prefeito de São Paulo

Guilherme Boulos (PSOL) já ligou para o concorrente e o parabenizou pela vitória

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 20:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 20:38
Bruno Covas (PSDB) vai disputar o segundo turno pela reeleição na Prefeitura de São Paulo
Bruno Covas (PSDB) vai disputar o segundo turno pela reeleição na Prefeitura de São Paulo Crédito: ETTORE CHIEREGUINI
Bruno Covas (PSDB), 40, foi reeleito neste domingo (29) prefeito de São Paulo, para o mandato 2021-2024. Com 96,50% dos votos apurados, ele tem 59,38%, contra 40,62% de Guilherme Boulos (PSOL), que já ligou para Covas o parabenizando pela vitória, segundo a Folha de S. Paulo.
Neste domingo, Covas prometeu cumprir o mandato de prefeito até o fim caso fosse eleito. Vale lembrar que era vice de João Doria (PSDB) e chegou ao cargo de prefeito em abril de 2018, com a renúncia de Dória para concorrer ao governo de São Paulo.
De acordo com Doria, a vitória de Covas representa a "consolidação da força eleitoral do PSDB". "Parabéns ao prefeito Bruno Covas pela expressiva vitória na eleição em SP", escreveu Doria. "Foi um guerreiro! Sua reeleição representa a vitória do respeito, equilíbrio e eficiência. E a consolidação da força eleitoral do PSDB. Viva a democracia.", escreveu no Twitter.

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