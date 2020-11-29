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Eleições 2020

Sebastião Melo, do MDB, é eleito prefeito de Porto Alegre

Candidato foi eleito com 54,63% de votos. Manuela teve 45,37% dos votos.

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 20:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 20:59
Sebastião Melo (MDB) foi eleito prefeito de Porto Alegre
Sebastião Melo (MDB) foi eleito prefeito de Porto Alegre Crédito: Reprodução/Facebook
Sebastião Melo (MDB) derrotou Manuela D'Ávila (PCdoB) nas urnas em Porto Alegre. O candidato teve 370.550 votos, o equivalente a 54,63% dos votos válidos e vai comandar a prefeitura da Capital gaúcha pelos próximos quatro anos.
Manuela obteve 307.745 votos (45% dos votos). O resultado foi confirmado por volta das 18h50, quando o candidato foi declarado matematicamente eleito após 97,79% das urnas serem apuradas.
"Agradeço a todo o apoio que recebi nessa caminhada, a quem votou em mim e a cada olhar de ternura que recebi. Enfrentamos muita baixaria e notícias falsas. Mas a democracia é soberana. Desejo sorte ao Sebastião Melo e seguiremos na luta, ao lado de quem quer uma cidade mais justa", disse Manuela no Twitter.
No primeiro turno, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Melo teve 200.280 votos (31,01% dos votos), ante 187.262 de Manuela  o que representa 29% dos votos.

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