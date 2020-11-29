Sebastião Melo, do MDB, é eleito prefeito de Porto Alegre

Sebastião Melo (MDB) foi eleito prefeito de Porto Alegre Crédito: Reprodução/Facebook

Sebastião Melo (MDB) derrotou Manuela D'Ávila (PCdoB) nas urnas em Porto Alegre. O candidato teve 370.550 votos, o equivalente a 54,63% dos votos válidos e vai comandar a prefeitura da Capital gaúcha pelos próximos quatro anos.

Manuela obteve 307.745 votos (45% dos votos). O resultado foi confirmado por volta das 18h50, quando o candidato foi declarado matematicamente eleito após 97,79% das urnas serem apuradas.

"Agradeço a todo o apoio que recebi nessa caminhada, a quem votou em mim e a cada olhar de ternura que recebi. Enfrentamos muita baixaria e notícias falsas. Mas a democracia é soberana. Desejo sorte ao Sebastião Melo e seguiremos na luta, ao lado de quem quer uma cidade mais justa", disse Manuela no Twitter.