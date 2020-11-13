Biden nomeia veterana transexual para equipe de transição

Shawn Skelly foi nomeada para integrar a equipe de transição Crédito: Reprodução/Twitter/@ShawnGSkelly

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, nomeou a veterana transexual Shawn Skelly para integrar a equipe de transição junto ao Departamento de Defesa.

Skelly foi comandante da Marinha americana e a primeira pessoa trans a ocupar um cargo que requer nomeação presidencial -ela fez parte da Comissão Nacional sobre Serviço Militar, Nacional e Público em 2017, por indicação do então presidente Barack Obama.

Ativistas LGBT esperam que a equipe de transição de Biden seja apenas o começo de um movimento por mais diversidade no governo americano.

O democrata foi o primeiro presidente eleito da história dos EUA a agradecer a comunidade LGBT em seu discurso de vitória.