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Estados Unidos

Biden nomeia veterana transexual para equipe de transição

Shawn Skelly foi comandante da Marinha americana e a primeira pessoa trans a ocupar um cargo que requer nomeação presidencial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 16:51

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 16:51

Shawn Skelly foi nomeada para integrar a equipe de transição
Shawn Skelly foi nomeada para integrar a equipe de transição Crédito: Reprodução/Twitter/@ShawnGSkelly
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, nomeou a veterana transexual Shawn Skelly para integrar a equipe de transição junto ao Departamento de Defesa.
Skelly foi comandante da Marinha americana e a primeira pessoa trans a ocupar um cargo que requer nomeação presidencial -ela fez parte da Comissão Nacional sobre Serviço Militar, Nacional e Público em 2017, por indicação do então presidente Barack Obama.
Ativistas LGBT esperam que a equipe de transição de Biden seja apenas o começo de um movimento por mais diversidade no governo americano.
O democrata foi o primeiro presidente eleito da história dos EUA a agradecer a comunidade LGBT em seu discurso de vitória.
O atual presidente americano, Donald Trump, em contraste, revogou uma série de medidas introduzidas pelo governo Obama que protegiam e promoviam direitos dessas minorias e proibiu pessoas transgênero de servirem nas Forças Armadas americanas.

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